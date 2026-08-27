Cierres viales en Medellín este sábado y domingo por eventos y obras: estas son las vías inhabilitadas

Medellín tendrá un fin de semana enmarcado por carnavales, eventos deportivos y festivales que, sumado a los trabajos de las autoridades, provocarán una serie de cierres viales. La Secretaría de Movilidad confirmó las restricciones de circulación para este 29 y 30 de agosto.

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Cierre por eventos culturales y deportivos

Carnaval por la Vida (sábado 29 de agosto)

Con el propósito de promover la convivencia pacífica y el trabajo social en la Comuna 70, también conocida como el corregimiento de Altavista, los organizadores pretenden desarrollar, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, un carnaval en el sector, enmarcado por comparsas y actividades artísticas.

Por ende, se restringirá la circulación vehicular en Altavista Central y Buga Patio Bonito, iniciando en la calle 8A con carrera 112 (frente al Centro de Bienestar La Perla) y avanzando hasta la Casa de Gobierno de Altavista.

Festival del Descenso y Adrenalina 2026 (domingo 30 de agosto)

Este evento deportivo reunirá a competidores de deportes extremos sobre ruedas como el ciclismo de gravedad, patinaje de descenso y longboard en la vía a Santa Elena. Con el objetivo de incentivar estos pasatiempos, se realizará el festival este domingo 30 de agosto.

Para garantizar la operatividad de este evento, las autoridades iniciarán la logística desde las 3:00 a. m. con restricciones de paso hasta las 3:00 p. m., aunque el cierre total de la vía se aplicará entre las 6:00 a. m. y las 12:00 m. en el tramo comprendido entre el icónico estadero El Silletero y el Centro Comercial La Central.

Obras de infraestructura y mantenimiento vial

Obras de acueducto en la Autopista Norte (EPM)

EPM confirmó que el fin de semana habrá cierres viales en Medellín por cuenta de sus trabajos, aunque no son exclusivos para el sábado y domingo. Desde este jueves 27 de agosto y hasta el 28 de septiembre, la entidad adelanta la modernización de redes de acueducto en el carril occidental (sentido norte-sur) de la carrera 64C, entre las calles 111B y 111D.

Así, para minimizar el impacto en el tráfico diurno, el tramo previamente especificado será cerrado exclusivamente en las noches, entre las 9:00 p. m. y las 4:00 a. m.

Mantenimiento en Parques del Río

Este cierre vial involucra una restricción que ya está operando. Por el momento, se realizan cierres parciales continuos (las 24 horas) en el soterrado occidental del sector, en sentido norte-sur, asegurando el flujo continuo mediante al menos dos carriles habilitados y sin interrumpir el paso de la ciclovía.

La Alcaldía confirmó que hasta el 27 de septiembre se mantendrán estos cierres parciales, que se llevan a cabo en el marco de un mantenimiento preventivo y la reparación de la calzada de forma escalonada sobre los siete carriles.