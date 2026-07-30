Feria de las Flores: estos son los cierres viales en Medellín del 31 de julio al 5 de agosto

Con el comienzo de la Feria de las Flores, Medellín se prepara para uno de sus eventos más emblemáticos, celebrado tanto por los habitantes de la capital antioqueña como por visitantes nacionales e internacionales. Por esto, la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad de la ciudad anunciaron varios cierres viales que se implementarán con motivo de las diferentes actividades programadas durante la festividad.

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Los bloqueos están previstos desde el 31 de julio y se extenderán durante los principales eventos de la Feria. El primer cierre se realizará por el concierto inaugural, programado entre las 5:00 p. m. y la 1:00 a. m. del 1 de agosto, en la carrera 74, entre las calles 48 y 50 (avenida Colombia). Sin embargo, la restricción en este tramo comenzará desde las 8:00 a. m. del 31 de julio para facilitar las labores de montaje y desmontaje del evento.

Asimismo, ese día permanecerán cerradas la carrera 74, entre las calles 48 y 48B, en ambas calzadas; la calle 48B, entre las carreras 74 y 75; y la carrera 72, en el acceso a las piscinas, entre la calle 48 y la carrera 74. Estas restricciones se mantendrán hasta las 5:00 p. m. del sábado 1 de agosto.

Durante esa jornada también se llevará a cabo el Desfile de Chivas y Flores, entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m., con recorrido por la avenida Regional, entre el puente de Guayaquil y la avenida San Juan; la calle 44, entre las carreras 60 y 57; y la avenida del Ferrocarril, entre las calles 44 y 41. Para este evento, los cierres comenzarán desde la noche del viernes en algunos tramos y se extenderán hasta finalizar el desfile.

El sábado también se desarrollarán el XXXVII Desfile Infantil de Silleteritos de La Floresta, la Feria al Ritmo de la Bici, el Festival del Lúpulo y el evento Provenza Florece, actividades que implicarán cierres temporales en sectores de La Floresta, el centro de la ciudad, Astorga y El Poblado.

Por su parte, el domingo 2 de agosto tendrán lugar la XXVII Caminata Canina y de Mascotas Tierragro, el Desfile Avenida Primavera y el 33.º Festival de las Cometas, en Altavista, por lo que también habrá restricciones de movilidad en las vías que hacen parte de los recorridos y en sus zonas de influencia.

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Además, entre el 5 y el 9 de agosto se realizará el Festival de la Cerveza en la comuna Laureles-Estadio, evento que también contará con cierres viales para garantizar el desarrollo de la programación.

Ante este panorama, la Secretaría de Movilidad recomendó a los ciudadanos consultar previamente los cierres, planear sus recorridos con anticipación, utilizar vías alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito para evitar contratiempos durante la Feria de las Flores.