Las altas temperaturas que han marcado los últimos días en Medellín y el Valle de Aburrá no significan que las lluvias hayan desaparecido.

Por el contrario, el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) aseguró a El Colombiano, que durante agosto continuarán presentándose aguaceros intercalados con jornadas de intenso calor, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse alerta y consultar los pronósticos oficiales.

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El contraste entre días de calor intenso y lluvias ha generado inquietud entre los habitantes del Valle de Aburrá.

Sin embargo, el Siata explicó que este comportamiento es completamente normal y responde a la interacción de varios fenómenos atmosféricos que influyen sobre la región.

De acuerdo con la entidad, las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas están asociadas con la consolidación de la fase cálida del fenómeno de El Niño.

Aun así, esa condición no impide que se presenten episodios de lluvia durante los meses considerados de menor precipitación.

El líder del equipo de Meteorología del Siata, Julián Sepúlveda, explicó que tanto junio como julio terminaron con temperaturas superficiales superiores a las habituales, mientras que las lluvias permanecieron dentro de los valores esperados para la temporada.

“Es común que estas precipitaciones existan. Cuando hablamos de una temporada de menos lluvia, junio, julio y agosto, también pueden ocurrir eventos de precipitación”, señaló el experto.

Según explicó Sepúlveda, las precipitaciones obedecen a la coincidencia de diferentes procesos atmosféricos que favorecen la formación de nubosidad y tormentas.

Entre ellos mencionó el paso de las ondas del este, sistemas meteorológicos que pueden desencadenar lluvias al atravesar la región. A esto se suma la convergencia de flujos de humedad provenientes de la Amazonía y del océano Pacífico sobre la región andina tropical.

El especialista agregó que, cuando estas condiciones coinciden con fases favorables de la oscilación de Madden-Julian, aumenta la posibilidad de que se desarrollen sistemas convectivos de mesoescala, responsables de aguaceros de gran extensión e intensidad.

Por esa razón, el hecho de que Medellín atraviese una temporada de menos lluvias no significa que desaparezca el riesgo de precipitaciones fuertes.

Las autoridades recomiendan no bajar la guardia ante el riesgo de lluvias intensas, especialmente en zonas cercanas a ríos y quebradas. Foto: Getty Images

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Las autoridades ambientales anticipan que durante agosto continuará el mismo patrón observado en las últimas semanas: jornadas predominantemente secas y cálidas, intercaladas con eventos de lluvia que podrían presentarse de manera intensa en algunos sectores del Valle de Aburrá.

Ante ese panorama, el Siata recomendó a la ciudadanía consultar permanentemente los pronósticos meteorológicos publicados en sus canales oficiales y en los del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

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El Sistema de Alertas Tempranas también pidió a los habitantes del área metropolitana mantener las medidas de prevención, especialmente a quienes viven cerca de ríos, quebradas o zonas con antecedentes de inundaciones y movimientos en masa.

La entidad recordó que, aunque agosto corresponde a un periodo de menor precipitación, las lluvias pueden presentarse de forma repentina debido a la dinámica propia de la atmósfera tropical, por lo que insistió en no confiarse únicamente por la presencia de días soleados.