El nuevo pronóstico del Ideam anticipa más nubosidad y lluvias en amplias zonas de Colombia durante las próximas 24 horas, mientras el calor seguirá intenso en varias regiones.

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Regiones con más lluvias y calor según el Ideam

El Ideam pronosticó un incremento relativo de la nubosidad y de las lluvias en buena parte del territorio nacional durante las próximas 24 horas, en comparación con la jornada anterior.

De acuerdo con la entidad, las precipitaciones estarán concentradas principalmente en la Orinoquía, el centro y occidente de la Amazonía, el norte de la región Andina, el norte y centro del Pacífico y el sur de la región Caribe.

El informe indica que, aunque aumentarán las lluvias en varias zonas del país, persistirán condiciones secas con nubosidad dispersa en amplios sectores del norte y centro del Caribe, el centro y sur de la región Andina, el occidente del Pacífico y el sur de la Amazonía.

En la región Caribe se esperan cielos entre parcial y mayormente nublados, con lluvias ligeras a localmente moderadas durante la tarde y la noche en el sur de Córdoba, Bolívar y Sucre, además de sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En contraste, Cesar, Atlántico, Magdalena y La Guajira mantendrán condiciones predominantemente secas.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé una jornada mayormente seca, con nubosidad variable y sin eventos significativos de precipitación.

En la región Pacífica dominará el cielo nublado, con lluvias moderadas y, en algunos puntos, fuertes durante la tarde y la noche.

Las mayores precipitaciones se esperan en gran parte de Chocó y en el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Además, sobre la plataforma marítima del Pacífico norte y centro también son probables lluvias de moderadas a fuertes en horas de la mañana y la noche.

En la región Andina, la mañana transcurrirá con tiempo mayormente seco y nubosidad entre ligera y parcial.

Sin embargo, durante la tarde y el comienzo de la noche aumentará la nubosidad, favoreciendo lluvias sobre sectores de Caldas, Antioquia y Santander.

En departamentos como Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila continuarán predominando las condiciones secas.

La Orinoquía registrará cielos de parcial a mayormente nublados, con lluvias moderadas a localmente fuertes durante la tarde y la noche en gran parte de Casanare y Meta.

En Arauca y Vichada también se esperan precipitaciones, aunque de menor intensidad.

Por su parte, en la Amazonía las lluvias más importantes se presentarán en Caquetá, Putumayo y Guaviare, donde podrían alcanzar intensidad moderada y, de forma puntual, fuerte, especialmente en horas de la tarde y la noche.

En Guainía, Vaupés y el norte del Amazonas se prevén lloviznas intermitentes o precipitaciones de menor intensidad.

El Ideam también advirtió que las condiciones atmosféricas favorecerán el registro de temperaturas máximas cercanas e incluso superiores a los promedios climatológicos de julio en sectores del norte y centro del Caribe, el norte del Pacífico y parte de los valles interandinos.

La entidad señaló que estas altas temperaturas, sumadas a niveles importantes de humedad, podrían generar sensaciones térmicas elevadas durante la tarde en amplias zonas de la Orinoquía, la Amazonía y el Pacífico. Este comportamiento también podría presentarse en sectores del borde costero del Pacífico y en la llanura aluvial de parte de la cuenca alta y media del río Magdalena.

Cartagena tendrá cielo ligeramente cubierto, condiciones secas y una temperatura máxima cercana a los 33 °C, según el pronóstico del Ideam. Foto: Getty Images

Pronóstico para las principales ciudades