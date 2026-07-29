Se reactiva acusación contra la exfiscal Angélica Monsalve por presuntos hechos de corrupción

Angélica Monsalve, la polémica exfiscal que aspiró al Congreso y se quedó sin el apoyo ciudadano, tendrá que regresar a los estrados judiciales, no como funcionaria pública, sino como acusada.

Exfiscal Angélica Monsalve a juicio disciplinario por no probar presuntas presiones en el caso Ríos Velilla

Este miércoles se reactiva el proceso en su contra por presuntos hechos de corrupción mientras se desempeñó como fiscal y en una investigación que advierte supuestas exigencias de dinero a empresarios en lo que se conoció como el “cartel de los blindados en la Unidad Nacional de Protección (UNP)”

El proceso en contra de Angélica Monsalve quedó frenado luego de una decisión del Tribunal de Bogotá que declaró nula la imputación de cargos por errores de la propia Fiscalía. Sin embargo, una apelación del ministerio público reactivó el expediente tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía General le imputó cargos a Angélica Monsalve. Foto: Captura de video

Así las cosas, el proceso contra la polémica exfiscal regresa a la etapa en la que se encontraba, justamente la acusación de la Fiscalía y en la que se advierte su presunta responsabilidad en los hechos materia de investigación: supuestas exigencias de dinero a los empresarios para evitar investigaciones.

Angélica Monsalve renunció a la fiscalía en una intención por llegar al Congreso de la República en las pasadas elecciones legislativas; sin embargo, la influencia que alcanzó a tener en las redes sociales no se reflejó en las urnas y se quedó sin asiento en el capitolio.

A donde sí le corresponde sentarse, luego de que se reactivó la acusación en su contra, es en el banquillo de los acusados; la contraparte que ocupó mientras se desempeñó como fiscal. Ahora tendrá que demostrar en etapa de juicio su inocencia y que el expediente acumulado por la Fiscalía no refleja la realidad.

Exfiscal Angélica Monsalve, acusada por presuntos hechos de corrupción Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Por su parte, el ente acusador advierte que tiene todos los elementos de prueba no solo para llevar a juicio a la exfuncionaria, sino para lograr una condena en su contra por el delito de concusión, que no es otra cosa que exigir dinero para cumplir con su función pública.