El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rionegro confirmó una afectación de sus canales digitales luego de que sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram fueran objeto de un acceso no autorizado.

Esta situación obligó a la institución a tomar medidas para garantizar la seguridad de sus comunicaciones con la comunidad.

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Hackeo obliga a Bomberos Rionegro a cambiar sus redes sociales

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, medios de comunicación, autoridades y entidades públicas y privadas, la institución explicó que la vulneración limitó la capacidad de administrar sus perfiles anteriores de manera segura y oportuna.

“Nuestras anteriores cuentas oficiales de Facebook e Instagram fueron objeto de un acceso no autorizado (hackeo)“, señaló el organismo de socorro en la comunicación publicada en sus nuevas redes sociales.

Ante este escenario, Bomberos Rionegro anunció una transición hacia nuevos canales digitales, desde los cuales continuará difundiendo información institucional, reportes de emergencias, campañas de prevención y actividades relacionadas con su labor en el municipio.

Los nuevos canales oficiales anunciados son:

Instagram: @bomberosrionegroant

Facebook: Hormiga bomberos Rionegro

Bomberos Rionegro pidió a la comunidad seguir estas cuentas y reportar los perfiles anteriores con el propósito de evitar que puedan ser utilizados por terceros para difundir información falsa o hacer acciones que afecten la imagen de la institución.

El organismo explicó que este proceso de cambio busca garantizar una comunicación “segura, oportuna y confiable” con los habitantes de Rionegro y con las entidades que requieren información oficial sobre sus actividades.

Bomberos Rionegro informó que sus antiguas cuentas de Facebook e Instagram fueron vulneradas y anunció nuevos perfiles oficiales para sus comunicaciones. Foto: Instagram @bomberosrionegroant

Última publicación en las cuentas antiguas

Como parte del proceso de transición, Bomberos Rionegro indicó que realizó una última publicación desde las cuentas afectadas utilizando la plataforma Meta Business Suite.

El objetivo de esta acción fue informar a los seguidores sobre la situación y orientar a la comunidad hacia los nuevos perfiles institucionales, que serán los únicos autorizados para divulgar información oficial.

La institución pidió a los ciudadanos verificar cuidadosamente el origen de los mensajes relacionados con emergencias, campañas o actividades del cuerpo de bomberos, debido a que las cuentas anteriores ya no deben ser consideradas fuentes oficiales.

Mientras avanza la transición digital, la institución mantiene habilitados sus canales tradicionales de contacto para atención ciudadana y emergencias.

Entre ellos están su página web oficial, el correo institucional, las líneas telefónicas y los números destinados para la atención de emergencias.

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La recomendación para habitantes de Rionegro y del Oriente antioqueño es consultar únicamente los canales anunciados por Bomberos Rionegro y evitar entregar datos personales, realizar pagos o seguir instrucciones provenientes de cuentas que no estén verificadas como oficiales.

El cuerpo de bomberos reiteró su compromiso de continuar prestando sus servicios y agradeció a la comunidad por el apoyo durante este proceso de cambio.