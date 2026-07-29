Como topos: la insólita estrategia de una banda para ocultar droga en parques de Bogotá

Debido a un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, fue desarticulado el Grupo Delincuencial Común Organizado conocido como ‘Los Cancheros’, señalado de dedicarse al tráfico de marihuana en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en el barrio Galicia.

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Como resultado de la investigación, las autoridades capturaron a cinco personas mediante orden judicial durante cuatro diligencias de registro y allanamiento. El operativo fue liderado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), con el apoyo de la Fiscalía y la Secretaría Distrital de Seguridad.

Según informaron las autoridades, una de las particularidades de esta estructura era la forma en que ocultaba los estupefacientes. Los investigadores establecieron que la droga era escondida bajo tierra y en el interior de algunos árboles, estrategia que utilizaban para evitar ser detectados durante los controles de las autoridades. Además, los integrantes del grupo habrían implementado un sistema de señales previamente acordadas para coordinar las ventas y advertir sobre la presencia de la Policía en la zona.

La investigación se inició tras varias denuncias ciudadanas y se extendió durante ocho meses. En ese tiempo, los uniformados lograron identificar a los cinco integrantes de la organización y recopilar material probatorio, entre el que se encuentran registros audiovisuales y actividades realizadas por un agente encubierto, elementos que harán parte del proceso judicial contra los capturados.

Las autoridades determinaron que esta estructura obtenía ganancias cercanas a 18 millones de pesos semanales producto de la comercialización de estupefacientes. Durante los procedimientos también fueron incautados 700 gramos de marihuana y dos teléfonos celulares.

La investigación permitió establecer, además, que varios de los integrantes acumulaban 18 antecedentes judiciales y capturas previas por delitos como hurto calificado y agravado. Entre ellos se encuentra alias ‘Mojarra’, quien, según la Policía, había sido capturado en seis oportunidades durante el último año por el mismo delito y en el mismo sector donde operaba la organización.

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Las autoridades también lograron identificar los presuntos roles que cumplía cada uno de los capturados dentro de la estructura. Alias ‘Maní’, señalado como cabecilla, sería el encargado de coordinar los turnos de venta, recaudar el dinero y distribuir la sustancia ilícita.

Entretanto, alias ‘María’, pareja sentimental del presunto líder, habría asumido funciones logísticas y administrativas. De acuerdo con la investigación, era la responsable de transportar la droga en un bicitaxi desde una vivienda hasta el parque donde posteriormente era comercializada.

Por su parte, alias ‘Mojarra’, ‘Alejandro’ y ‘Duván’ fueron identificados como los presuntos expendedores de los estupefacientes.

Los cinco capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra cuatro de los procesados.