Cundinamarca suspende permisos para cerrar vías por eventos deportivos y culturales tras el terremoto del 10 de agosto

Tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, con epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, las autoridades de distintos departamentos continúan adoptando medidas para facilitar la atención de la emergencia y el traslado de ayudas hacia las zonas afectadas.

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En ese contexto, la Gobernación de Cundinamarca suspendió de manera temporal y preventiva los permisos para realizar cierres de vías departamentales destinados a eventos deportivos y culturales. La medida tendrá una duración de 20 días calendario, y entró en vigencia a partir del 13 de agosto de 2026.

La decisión fue establecida mediante la Resolución 182 de 2026 y está relacionada con la declaratoria de desastre nacional emitida por el Gobierno nacional después del movimiento telúrico de la semana anterior.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, el objetivo es mantener disponibles las vías departamentales y evitar restricciones que puedan dificultar el desplazamiento de vehículos de emergencia, organismos de socorro, personal médico y transporte de ayuda humanitaria.

Por esta razón, las personas u organizaciones que tengan en trámite una solicitud para cerrar una vía departamental durante este periodo deberán tener en cuenta que esta será denegada mientras permanezca vigente la suspensión.

La medida cobija actividades que requieran el cierre de corredores viales para su realización; entre ellas competencias ciclísticas, maratones, festivales y otros eventos deportivos o culturales.

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La decisión busca dar prioridad a la movilidad relacionada con la atención de la emergencia ocasionada por el terremoto, que, además de dejar centenares de muertos y heridos, afectó diferentes departamentos del país, generó daños en viviendas, edificaciones, vías y otras infraestructuras en las zonas más cercanas al epicentro.

¿Qué pasará después de los 20 días?

Una vez finalice el periodo establecido, las autoridades evaluarán nuevamente las condiciones de seguridad y movilidad del departamento para determinar si la suspensión puede ser levantada o si la situación de emergencia hace necesario prolongarla.

Para los eventos programados después del periodo de 20 días, los organizadores podrán presentar nuevamente sus solicitudes de cierre de vías y estas serán sometidas al proceso habitual de evaluación.

Las solicitudes podrán ser radicadas a través del correo tramites.politicasectorialmovilidad@cundinamarca.gov.co.

La Secretaría de Movilidad indicó que continuará informando sobre el desarrollo de la medida y recomendó a quienes tengan dudas sobre el estado de sus solicitudes o sobre el alcance de la suspensión consultar los canales oficiales de la entidad.