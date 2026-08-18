Cómo preparar un maletín familiar para un terremoto u otra emergencia: expertos dan recomendaciones para estar listo

El terremoto del pasado 10 de agosto dejó en evidencia que muchas personas en el país no se encuentran preparadas para afrontar un evento de esta magnitud. Por ello, distintos expertos han recomendado a las familias alistar una maleta con distintos equipos e insumos para hacerle frente a una situación de este tipo.

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La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E. S. E., de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (SDS), hizo un llamado a las familias para que fortalezcan su preparación ante posibles situaciones de emergencia, mediante acciones sencillas que protejan la vida y faciliten una respuesta segura y organizada.

Agua, alimentos, linterna, pilas, documentos y medicamentos hacen parte de los elementos básicos recomendados para un maletín de emergencia. Foto: Anadolu via Getty Images

Ante las emergencias, es importante no solo tener materiales y productos de apoyo, sino también conocer las rutas de evacuación y los puntos de encuentro, medidas que se tienen que incorporar como parte de la preparación cotidiana del hogar.

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Estos son los elementos básicos que debe tener un maletín de emergencia:

Agua y alimentos no perecederos.

Documentos de identificación y datos de contacto.

Ropa de cambio.

Artículos de higiene.

Linterna y pilas.

Información médica relevante.

Medicamentos de uso habitual formulados.

Si usted tiene bebés, es importante que considere además estos elementos adicionales:

Pañales y elementos de aseo especiales.

Ropa de cambio.

Una cobija o elemento para mantenerlos abrigados.

Alimentación habitual.

Medicamentos (únicamente cuando hayan sido indicados).

Expertos recomiendan mantener el maletín de emergencia en un lugar de fácil acceso y revisar periódicamente su contenido para garantizar que los elementos estén disponibles y en buen estado. Foto: Getty Images

La Secretaría de Salud también recomendó que cada familia socialice las rutas establecidas y los puntos de encuentro durante el desplazamiento en caso de un terremoto u otra emergencia.

Indicó que es importante que el maletín permanezca en un lugar de fácil acceso y que su contenido sea verificado periódicamente para retirar elementos vencidos o innecesarios y ajustarlo a los cambios en las necesidades de la familia.

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Así, una acción aparentemente sencilla puede convertirse en un recurso fundamental para afrontar una emergencia con mayor organización y seguridad.