El Gobierno nacional hizo un cambio en la Oficina de Control Interno del Ministerio de Salud y Protección Social.

A través del Decreto 1482, se declaró insubsistente el nombramiento de Andrea Liliana Aldana Trujillo como jefe de esa dependencia y, en el mismo acto administrativo, se encargó a María Leidy Prias Gaitán de las funciones del cargo.

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El Decreto 1482 dispone el cambio en la Oficina de Control Interno

El acto administrativo establece de manera expresa el retiro de Aldana Trujillo de la jefatura de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Salud.

El decreto señala: “Por el cual se declara insubsistente el nombramiento de la doctora Andrea Liliana Aldana Trujillo como jefa de Oficina de Control Interno del Ministerio de Salud y Protección Social”.

En el mismo documento se dispone el encargo de María Leidy Prias Gaitán para asumir las funciones correspondientes a esta dependencia.

La decisión se refiere específicamente al cargo de jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Salud y Protección Social, una dependencia que tiene entre sus responsabilidades la evaluación y el seguimiento del sistema de control interno de la entidad.

La Oficina de Control Interno cumple labores de verificación, evaluación y seguimiento de la gestión institucional.

Entre sus tareas están revisar el cumplimiento de las normas, políticas, planes y programas, evaluar los controles establecidos y formular recomendaciones cuando se detecten situaciones que requieran ajustes.

Decreto 1452 del 1 de octubre Foto: X @RedMasNoticias

María Leidy Prias Gaitán tiene experiencia previa en Control Interno

La funcionaria encargada no llega por primera vez a esta dependencia.

María Leidy Prias Gaitán ya conoce la Oficina de Control Interno de Minsalud.

Documentos oficiales de la entidad registran que anteriormente estuvo encargada de sus funciones, entre ellas el seguimiento a acciones de mejoramiento ante la Contraloría.

De acuerdo con la información disponible en el registro de Función Pública, Prias Gaitán es administradora de empresas, cuenta con una especialización en Gestión Pública y tiene una maestría en Dirección y Administración de Empresas, MBA.

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Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el sector público y ha incluido cargos profesionales, de asesoría y funciones relacionadas con el control interno dentro del Ministerio.

El movimiento administrativo se produce en una dependencia que cumple una función transversal dentro del Ministerio de Salud.

El control interno busca contribuir a que los procesos institucionales se desarrollen de acuerdo con las normas, los objetivos y los procedimientos establecidos. Para ello, la oficina lleva a cabo evaluaciones, seguimientos y recomendaciones a las diferentes áreas de la entidad.

Con el Decreto 1482, el Gobierno modifica quién estará al frente de esa labor en el Ministerio de Salud.