Este 29 de septiembre se celebra una jornada muy importante en el campo de la salud: el Día del Corazón, una fecha prevista para generar conciencia sobre las diferentes enfermedades y los padecimientos que pueden afectar este órgano clave.

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Por esta razón, varios expertos entregan una serie de recomendaciones que las personas pueden tener en cuenta para mantener esta parte del cuerpo en plenas condiciones y evitar afectaciones.

Este es el caso de Erika Rius, nutrióloga y Healthcare Marketing Manager de Splenda® Latam, quien ha asegurado que para tener sano este órgano no se necesita cambiar los hábitos de consumo de un día para otro, sino que se trata de encontrar alternativas que se adapten a nosotros y a nuestro estilo de vida.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio una serie de consejos alimenticios, como que los azúcares libres representen menos del 10 % de la ingesta energética diaria. Además, la entidad señaló que reducirlos por debajo del 5 % puede significar beneficios adicionales en la salud.

El corazón es uno de los órganos fundamentales del cuerpo. Foto: Valle de Lili

Por otro lado, diferentes organizaciones han recalcado que hoy en día existen distintas alternativas saludables y que hay alimentos que a largo plazo pueden terminar siendo dañinos.

La OMS ha indicado que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, por lo que es vital tener los cuidados adecuados para evitar enfermedades.

Por su parte, el Dr. Juan Esteban Gómez, cardiólogo de la Fundación Valle de Lili, habló sobre los pacientes que ya presentan algún tipo de afectación y que llegan a consulta en etapas avanzadas de su padecimiento.

“Primero, saber que más que un día es un mes y es toda una vida para crear conciencia. El mensaje más importante en el día y en la fecha mundial del corazón es cuidar el corazón. Mi mensaje, un único mensaje: hacer ejercicio”, aseguró Gómez.

Otra aclaración fundamental que hizo el doctor fue para las personas que tienen más de 40 años. Aclaró que en esas edades es fundamental cuidarse y hacerse chequeos constantes, con el fin de garantizar un buen estado de salud.

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“¿Cuánto es presión normal, colesterol normal, azúcar normal y demás? Y yo, como paciente, ayudarle al médico a tratar mi enfermedad. Lo he dicho en esta reunión, lo más importante es hacer ejercicio”, declaró.

Con estos consejos, los especialistas buscan que, más que celebrar un día para cuidar el corazón, durante toda su vida las personas adopten hábitos que mejoren la salud.