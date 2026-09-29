AYON, lo último en tecnología para procedimientos estéticos, llega a Latinoamérica y Colombia: es el primer país en incorporarla

En Colombia se realizan cerca de 500.000 cirugías estéticas al año, según cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés). Y ahora, el país vuelve a ponerse en el radar de la innovación en cirugía plástica con la llegada de una tecnología que todavía no está disponible en Europa.

Se trata de AYON, una plataforma desarrollada para integrar en un mismo sistema distintas herramientas utilizadas en procedimientos de contorno corporal. El primero en incorporarla en Latinoamérica es el cirujano plástico colombiano Hugo Aguilar Villa, reconocido por su trabajo en remodelación corporal y por la búsqueda constante de nuevas técnicas y tecnologías aplicadas a este tipo de procedimientos.

En los últimos años, el contorno corporal ha sido uno de los campos que más ha evolucionado. Más allá de eliminar grasa, actualmente busca definir zonas determinadas, mejorar la retracción de la piel y obtener resultados más armónicos. En ese proceso de evolución, la tecnología se ha convertido en un aliado cada vez más importante dentro del quirófano.

“Siempre busco tecnología que nos permita evolucionar. AYON reúne diferentes herramientas para el contorno corporal en una sola plataforma, lo que nos permite trabajar de una manera más eficiente y organizada”, explicó Aguilar.

AYON es la primera plataforma de su tipo autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Foto: Cortesía Gilmédica

AYON es la primera plataforma de su tipo autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). La máquina integra un inyector de fluido tumescente, calentadores de fluido, electrocauterios, ultrasonido de última generación, Power Assisted Lipo (PAL), dos piezas de mano para succión en simultánea y un sistema en circuito cerrado de recolección de grasa, entre otras funciones.

Para Aguilar, su llegada representa una nueva forma de pensar el quirófano. “Este sistema simplifica el procedimiento y facilita el flujo de trabajo. En cirugías largas y exigentes, una plataforma más integrada puede ayudarnos a trabajar de forma más cómoda y eficiente”, destacó.

El doctor Hugo Aguilar Villa, reconocido cirujano plástico. Foto: Cortesía Gilmédica

Un quirófano más integrado

Uno de los principales cambios que propone AYON está en la integración. Al concentrar diferentes tecnologías dentro de una misma plataforma, disminuye la necesidad de cambiar constantemente de equipos e instrumentos durante determinados momentos de la cirugía.

Esto, según Aguilar, permite tener “un quirófano más organizado y un equipo más concentrado en lo verdaderamente importante: el paciente”.

AYON, una plataforma desarrollada para integrar en un mismo sistema distintas herramientas utilizadas en procedimientos de contorno corporal. Foto: Cortesía Gilmédica

La tecnología también aporta mayor control y estandarización durante las operaciones. Sin embargo, para Aguilar, su incorporación no reemplaza el conocimiento médico. “Ningún equipo reemplaza la experiencia del cirujano ni los protocolos de seguridad”, señaló.

Facilitar el proceso de recuperación es otra de sus ventajas. Según el especialista, la integración de diferentes tecnologías permite realizar procedimientos más controlados, disminuyendo el trauma quirúrgico y favoreciendo la recuperación del paciente.

“No existe un paciente universal, por lo cual la tecnología debe adaptarse al paciente y no el paciente a la tecnología”, explicó Aguilar.

Al concentrar diferentes tecnologías dentro de una misma plataforma, AYON disminuye la necesidad de cambiar constantemente de equipos e instrumentos durante determinados momentos de la cirugía. Foto: Cortesía Gilmédica

Para el cirujano colombiano, mantenerse a la vanguardia no consiste simplemente en incorporar nuevos equipos, sino en identificar qué tecnologías pueden elevar el nivel de los procedimientos y complementar la experiencia médica.

Finalmente, Aguilar señala que el objetivo del contorno corporal no es transformar el cuerpo de manera artificial, sino eliminar el exceso de grasa, definir las curvas y mejorar la retracción de la piel para conseguir una apariencia más armónica y natural. “Se trata de lograr la mejor versión”, concluyó.

*Contenido elaborado con el apoyo de Gilmédica.