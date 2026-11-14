Solidaridad por Colombia lidera 23 intervenciones para ayudar a la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto

Hay una parte de la solidaridad que suele quedarse fuera de las fotografías. Ocurre cuando termina la celebración, se desmontan los escenarios y las multitudes regresan a casa, mientras en otros lugares todavía hay escuelas por recuperar, hospitales que necesitan reparaciones y familias esperando volver a tener un techo seguro.

Es justamente allí donde la Fundación Solidaridad por Colombia quiere concentrar sus esfuerzos después de la Caminata de la Solidaridad por Colombia: una reconstrucción que, según su presidenta, María Carolina Hoyos, exige permanecer incluso cuando desaparece la atención pública.

La última edición de este evento representó un cambio importante para una tradición de medio siglo. Su nuevo formato, con el Nemesio Camacho El Campín como escenario, reunió a 7.000 corredores y 12.000 asistentes al festival, cifras que para María Carolina son una respuesta positiva a la transformación. Pero el trabajo que sigue tiene otro ritmo, pues a través de Juntos por Colombia, la Fundación adelanta 23 intervenciones en infraestructura educativa, de salud y vivienda en los distintos territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La campaña nació como respuesta a la emergencia y modificó las prioridades de una organización históricamente vinculada con la educación. En su primera fase, la Fundación atendió a más de 14.000 familias mediante la entrega de mercados y kits de higiene. Ahora busca pasar de la ayuda inmediata a soluciones que puedan sostenerse en el tiempo.

A través de Juntos por Colombia, la Fundación aporta a la reconstrucción de infraestructura educativa, salud y vivienda. Foto: Solidaridad por Colombia

En Cali, por ejemplo, trabaja con la Fundación Colombia, Luz y Sonrisas, vinculada a la primera dama, gracias a una donación de la Fundación Vida Raquel K. Gilinski. Allí están previstas intervenciones para recuperar seis espacios educativos y de salud afectados por el sismo: los hospitales Carlos Holmes Trujillo y Carlos Carmona, la IPS Meléndez, las instituciones educativas Eustaquio Palacio y Carlos Olguín Mallarino, y el Instituto para Niños Ciegos y Sordos. María Carolina calcula que la reconstrucción tomará alrededor de 14 meses.

Otra alianza tiene como protagonista al exfutbolista Mario Alberto Yepes, organizador del partido solidario Levantemos a Colombia. Los recursos recaudados son administrados por la Fundación y destinados a reconstruir 10 instituciones educativas en Supía (Caldas). La elección responde a la experiencia acumulada por la organización en emergencias como el terremoto del Eje Cafetero y el huracán Iota, pues “una de las cosas más importantes en una reconstrucción es la metodología, el conocimiento y la transparencia en el uso de los recursos”, señaló María Carolina.

Asimismo, las intervenciones llegarán a Manizales, donde se adelantarán obras de recuperación en el Hospital de Salud Mental San Juan de Dios; Pereira, con dos instituciones educativas; Ciudad Bolívar, Antioquia, donde se reconstruirán tres viviendas con el apoyo del Grupo Argos; y Medio Baudó, Chocó, con la reconstrucción de una institución educativa en articulación con la Corporación Organización El Minuto de Dios.

La Fundación contará con el acompañamiento de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y la verificación independiente del uso de los recursos por parte de PricewaterhouseCoopers. Además, utilizará un software que permitirá monitorear el avance de las obras, el manejo de las donaciones y su impacto en las comunidades.

Finalmente, más allá de las intervenciones en infraestructura, la Fundación busca acompañar a las comunidades mediante su metodología AMAR, que promueve la apropiación de los espacios recuperados y el trabajo con las personas damnificadas.

*Contenido elaborado con apoyo de Solidaridad por Colombia