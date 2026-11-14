Crece el uso de pantallas digitales en los centros comerciales. ¿Por qué son estratégicas para las marcas?

En plena temporada de Black Friday y Navidad, las pantallas digitales de los centros comerciales se han convertido en uno de los espacios más codiciados por las marcas. Según Kantar IBOPE Media, la publicidad exterior en Colombia aumentó su inversión un 28 por ciento en 2025, impulsada por los formatos digitales y los nuevos circuitos, en un año en que la inversión publicitaria total cayó.

La Guía DOOH 2026, de IAB Colombia, confirma la tendencia: el DOOH ya representa más del 30 por ciento de la publicidad exterior y crece cerca del 14,5 por ciento anual, frente al 1,5 por ciento de los formatos tradicionales.

En el Centro Comercial Titán Plaza, en Bogotá, la pantalla invita a visitar la plazoleta de comidas. Foto: Enmedio - API

¿Qué buscan las marcas en un centro comercial?

La conversación ya no es cuántas pantallas hay, sino qué tan cerca está el mensaje de la decisión. Las marcas que invierten en DOOH en centros comerciales buscan cuatro cosas:

Audiencias en modo compra. Quien camina por un centro comercial no está distraído entre contenidos; está buscando, comparando y decidiendo. Es una audiencia con intención, algo que pocos medios garantizan.

Tiempo de exposición real. Plazoletas de comidas, ascensores y zonas de espera ofrecen minutos de permanencia, no segundos. Eso permite mensajes más completos y mayor recordación.

Flexibilidad y oportunidad. Una pantalla digital permite cambiar el mensaje por hora, por día o por temporada, activar promociones en tiempo real y ajustar la creatividad según el tráfico. En temporada alta, esa agilidad es la diferencia entre llegar a tiempo o no llegar.

Impacto que no se puede saltar. En un ecosistema saturado de anuncios que se omiten con un clic, una pantalla led monumental o un contenido 3D anamórfico no tiene botón de “saltar”. Genera conversación, fotos y contenido orgánico.

Las pantallas de Enmedio están pensadas para atraer a los clientes e invitarlos a visitar las marcas. Foto: Enmedio - API

Formatos para cada momento del recorrido

Enmedio, pionera del digital signage en Colombia desde 2006, opera más de 300 pantallas en más de 30 centros comerciales del país, incluidas más de 20 pantallas led de gran formato que suman más de 400 metros cuadrados, como parte de una red de más de 14.000 pantallas en Colombia, México, Ecuador, Perú y Chile.

La red está diseñada para acompañar al comprador de principio a fin. En Centro Mayor y Unicentro, las pantallas led de gran formato convierten fachadas, pasillos y plazoletas en vallas monumentales. En Plaza Central, la led de la plazoleta de comidas acompaña el momento de mayor permanencia del visitante.

En Titán Plaza, una pantalla con contenido 3D anamórfico hace que los productos parezcan salir de la pared. Y en Santafé, las pantallas en ascensores y los circuitos de tótems siguen al comprador a lo largo de todo su recorrido.

A esto se suma un equipo propio de contenidos y 3D que adapta las piezas de cada marca al formato y al momento, para que el mensaje no solo se vea, sino que funcione.

Las marcas que entienden este momento no compran solo pantallas: compran presencia en el lugar exacto donde se toma la decisión. Esta temporada, la pregunta no es si estar en los centros comerciales, sino cómo destacarse en ellos. Para la compañía, su eslogan lo dice todo: ¡Haz que tu marca esté Enmedio de todo!

Visite las pantallas en www.enmedio.com

*Contenido elaborado con apoyo de Enmedio