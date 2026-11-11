Una tienda D1 fue construida encima de una del ARA; se ubican en un barrio popular de Medellín. Dura competencia

En Colombia, las tiendas del formato hard discount (descuento duro) se siguen propagando como pólvora y la competencia entre ellas se vuelve cada vez más agresiva; de hecho, en Medellín, un punto de atención del D1 fue ubicado encima de uno del ARA.

En ambos casos se manejan precios bajos de productos de la canasta básica y de uso diario, en locales sencillos y con alto porcentaje de marcas propias, lo que les permite abaratar costos y conducen al ciudadano a acudir a ellas, para enfrentar la carestía por alta inflación.

Aunque solía ser común que un D1 estuviera cerca de un ARA, en Medellín no ha dejado de sorprender que ahora, una tienda esté encima de la otra.

Ocurrió en el barrio Santo Domingo Savio II, comuna 1 de la capital antioqueña. La insólita situación parece estar dando resultados, pues no parece haber transeúnte que pase desapercibida la ubicación de dos competidores en un mismo edificio (dos plantas).

Las tiendas D1 pertenecen al Grupo Koba Colombia, que tiene como principal accionista a Valorem, a su vez, propiedad del Grupo Santo Domingo. Las tiendas ARA, por su parte, están bajo el control del Grupo Jerónimo Martins, de origen portugués, experto en comercio minorista y productos alimenticios.