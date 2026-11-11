Los resultados de la ETB en el tercer trimestre de 2026: sube utilidad operativa, mejora el Ebitda y se reducen las pérdidas

La ETB avanza en la consolidación de su estrategia que le permita ajustar sus cifras financieras y desarrollar su modelo de negocios. En el tercer trimestre de este año, la empresa pasó de una pérdida operacional de 24.868 millones de pesos en el mismo periodo de 2025 a una ganancia de 170.261 millones.

Los ingresos totales crecieron 5,4 %, al pasar en ese periodo, de 1,15 billones de pesos en 2025 a 1,21 billones este año. El Ebitda dio un salto, al crecer 67,1 % y alcanzar los 415.304 millones de pesos, frente a los 248.000 millones registrados en el tercer trimestre de 2025.

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Los resultados, a juicio de Diego Molano, presidente de la ETB, es una muestra del plan de transformación que emprendió la empresa hace 18 meses y que las decisiones para mejorar su eficiencia van en la dirección correcta.

“Parte de lo que hemos hecho es abandonar proyectos y clientes que no son rentables y no nos generan valor. Tenemos que enfocarnos. ¿Qué quiere decir que el ingreso haya crecido 5,4 %, pero el Ebitda lo haya hecho 67 %? Que estamos enfocados en ingresos que tienen más alta rentabilidad”, agrega Molano.

De hecho, el gasto operativo (Opex) registró una reducción del 11,5 %, al pasar de 908.484 millones de pesos a 803.829 millones, una disminución de 104.655 millones frente al mismo periodo del año anterior. “Así, ETB avanzó en el crecimiento de sus ingresos con un menor nivel de gasto operativo, prioridades contenidas en el plan de transformación”, explica la empresa en un comunicado.

Uno de los enfoques en materia de plataformas tecnológicas que adelanta la ETB es en el servicio de educación. Foto: Adobe Stock

Asimismo, la mejora en los resultados operacionales fortalece la liquidez de la compañía, como, por ejemplo, el flujo de caja libre, que en septiembre de 2025 era de -12.481 millones de pesos a 114.374 millones este año a ese mes.

En el resultado final, la compañía registró una pérdida neta de 11.420 millones de pesos, frente a una pérdida de 56.015 millones en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción de 44.595 millones, equivalente al 79,6 %. Según la compañía, aunque persiste un saldo en rojo, la reducción y la recuperación de la utilidad operacional muestran avances frente al año anterior, ETB mantiene el foco en fortalecer la generación de ingresos, la disciplina en el gasto y la ejecución de su plan de transformación para continuar mejorando sus resultados financieros. Según Molano, “la transformación no es un proceso de resultados inmediatos, toma tiempo, lo importante es sostener la disciplina en la ejecución y en el control y ETB está demostrando que sí se puede”.

El presidente de la empresa explicó que el plan de transformación incluye, en primer lugar, la parte operativa del negocio en marcha de telecomunicaciones, con el fortalecimiento de las unidades de negocio y la apropiación de la inteligencia artificial.

El segundo, monetizar los activos de la compañía, tanto en la red como en otro tipo de activos, buscando la rentabilidad de su infraestructura.

La inteligencia artificial se ha convertido en una de las principales herramientas de transformación de la ETB. Foto: Getty Images

Y el tercero, los nuevos negocios, en el mundo de Telco Plus, en el que busca vender el servicio básico de internet con mayor valor agregado, y en el mercado corporativo con servicios de ciberseguridad y nube. “Nuestra gran meta es salirnos de ser un commoditie”, explica Molano, al destacar, en un mercado altamente competitivo con dos jugadores como Claro y la Tigo integrada a Movistar, que el número de instalaciones de fibra óptica en hogares y Mipymes creció un 94%,en el tercer trimestre de 2026, con respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento está apalancado en el incremento en los estratos 1 y 2.

Y el mundo de TechCo, la ETB impulsa el desarrollo de nuevos negocios, con soluciones de transformación digital basadas en inteligencia artificial que permiten responder de manera innovadora a las necesidades de sus clientes. La empresa creó una compañía independiente especializada dentro del grupo, con la que está desarrollando las plataformas.

Según los cálculos de Molano, este año ya iniciaron las ventas de estos servicios, y registran ingresos por 35.000 millones de pesos. “Esperamos que al año 2031 llegue al 25 % los ingresos de la compañía. Para el próximo año esperamos vender cerca de 200.000 millones de pesos en esta línea de negocios”.

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Señala Molano que la operación de la compañía está orientada a mejorar la satisfacción de los clientes, y adicionalmente, a contribuir a cerrar la brecha social en el país, con tecnología. ETB es la telco que ejecuta proyectos de internet gratuito con mayor alcance del continente, señala la compañía. Allí destaca la conexión de 100.000 hogares con internet gratuito y la instalación de 6.589 centros digitales, en comunidades educativas, comunidades indígenas y parques naturales con un proyecto MinTIC.

Finalmente, explica Molano que, a esta altura del año pasado, la deuda financiera sobre Ebitda era de 2,4 veces y para 2026 se redujo a 1,5 veces. “Eso nos permite tener espacio para un nuevo apalancamiento. Cerramos recientemente un sindicado con cuatro bancos colombianos, que nos permite haber disminuido el riesgo de la compañía”, puntualizó el presidente de la ETB.