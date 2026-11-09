Ecopetrol emite bonos por US$2.000 millones en mercados internacionales y logra su mayor demanda en 5 años

La estatal Ecopetrol realizó exitosamente una colocación de bonos en los mercados internacionales de capitales por US$2.000 millones, con un plazo a 8 años (vencimiento en 2034) y una tasa cupón del 7,875%.

Ecopetrol aplaza fecha para entregar resultados del tercer trimestre

La transacción registró un elevado apetito por parte de los mercados internacionales, alcanzando una demanda máxima de US$6.930 millones, equivalente a 3,5 veces el monto ofertado, lo que representó el nivel de sobredemanda más alto registrado por la petrolera en los últimos cinco años.

En total, la emisión atrajo la participación de más de 235 inversionistas internacionales procedentes de Estados Unidos, Europa, Asia, África y América Latina.

“Acabamos de emitir bonos a 8 años por US$2.000 millones. Es decir, ofrecimos nuestros bonos al mercado internacional. Cuando lo hicimos, los inversionistas quisieron adquirir casi 7.000 millones de dólares de ellos. Quiero expresarlo de forma clara: nos pidieron 3,5 veces más de lo que ofrecimos”, enfatizó el presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez.

Los bonos atrajeron a más de 235 inversionistas internacionales. Foto: Superfinanciera - Ecopetrol - Composición SEMANA

La solidez de la demanda permitió ajustar las condiciones financieras a favor de la compañía, reduciendo la tasa estimada inicial del 8,35% a un rendimiento final del 7,980%.

Desde la petrolera explicaron que esta operación responde a una gestión proactiva de deuda que busca sustituir pasivos existentes, por lo que no incrementa el nivel de endeudamiento neto de la empresa.

Al respecto, Gutiérrez aclaró: “Que quede claro, no nos estamos endeudando más (...) estamos mejorando las condiciones financieras de la empresa para tener la tranquilidad de invertir, crecer y aportarle a la seguridad energética del país”.

Los recursos obtenidos se destinarán a refinanciar la totalidad del crédito de corto plazo adquirido para la compra accionaria de Brava Energia S.A., transacción efectuada el 17 de agosto de 2026.

Asimismo, se ejecutará una redención anticipada de US$810 millones en bonos internacionales emitidos en 2023 con vencimiento en 2029, los cuales pagaban una tasa cupón superior del 8,625%.