Invima advierte sobre Enterogermina falsificada y pide a consumidores evitar su compra

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización de un producto falsificado de Enterogermina® 2000 millones (2 millardos)/5 mL, suspensión oral, identificado con el lote 41163.

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La advertencia se produjo luego de que OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S., representante legal del laboratorio y titular del registro sanitario del producto original en el país, notificara a la entidad sobre la presencia de esta presentación fraudulenta en el mercado colombiano.

Alerta por producto falsificado. Foto: Invima

Según la información entregada al Invima, el producto falsificado se comercializa tanto a través de plataformas de comercio electrónico como en establecimientos físicos. La presentación identificada corresponde a una caja por 10 frascos, con el lote 41163 y la palabra “Niños” en su etiquetado.

¿Cómo identificar la Enterogermina falsificada?

El Invima explicó que, aunque las características físicas y las artes gráficas del empaque secundario no presentan diferencias ostensibles frente al producto legítimo, existen elementos que permiten advertir sobre su irregularidad.

De acuerdo con el reporte del titular del registro sanitario, el empaque guarda similitudes con una presentación que se comercializó en Ecuador hasta 2025. Sin embargo, la entidad aclaró que en Colombia no existen artes gráficas aprobadas para el producto con la denominación “Niños”.

Por esta razón, la presentación identificada con el lote 41163 no corresponde a un producto autorizado para su comercialización en el territorio nacional.

Cabe señalar que la Enterogermina® 2000 millones (2 millardos)/5 mL, suspensión oral, original cuenta con el registro sanitario INVIMA 2023M-0004725-R2, cuyo estado es vigente. Su titular es OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S., bajo la modalidad de importar y vender.

Invima advirtió sobre los riesgos de consumir el producto falsificado

La entidad señaló que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 677 de 1995, este medicamento corresponde a un producto fraudulento, por lo que no ofrece garantías de calidad, seguridad ni eficacia.

El riesgo para los consumidores radica en que se desconoce su contenido real, así como su trazabilidad, fabricación y las condiciones en las que fue almacenado y transportado.

En ese sentido, el Invima reiteró que el uso de medicamentos falsificados puede representar un peligro para la salud, debido a que no existen garantías sobre su composición ni sobre el cumplimiento de los estándares sanitarios exigidos.

¿Qué recomienda el Invima a los consumidores?

Ante esta situación, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que verifique la autenticidad y el registro sanitario de los medicamentos antes de adquirirlos o utilizarlos.

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Para consultar si un producto cuenta con autorización sanitaria en Colombia, los ciudadanos pueden ingresar al portal oficial del Invima:http://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp

Alerta por producto falsificado. Foto: Invima

Una vez en la plataforma, deben seleccionar en el grupo el tipo de producto correspondiente (medicamento, suplemento dietario, entre otros) y realizar la búsqueda por nombre, número de registro sanitario o principio activo.

La recomendación principal es evitar la compra y el uso de la presentación identificada como falsificada, correspondiente a Enterogermina® 2000 millones (2 millardos)/5 mL, lote 41163, con la denominación “Niños”, y acudir a canales de comercialización confiables para adquirir medicamentos.