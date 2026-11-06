Gremio de servicios públicos pide suspender aplicación de nuevo marco de tarifas de aseo

El gremio Andesco, que agrupa a las empresas prestadoras de servicios públicos, acudió ante el Consejo de Estado para presentar los reparos que tienen frente a la Resolución emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento-CRAC, alegando que les está causando graves afectaciones, las cuales podrían llevar incluso a impedir la prestación del servicio público de aseo.

Aceptaron la demanda a la resolución

A juicio de Andesco, que confirmó que el Alto Tribunal aceptó la demanda, con la cual buscan tumbar la norma, “las tarifas no reconocen los costos reales de operación de las empresas”.

La acción se anticipa a la entrada en vigencia de la resolución, según la cual la medida empezará a aplicarse desde el 1 de enero de 2027.

La cobertura de la norma involucra a municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores. En consecuencia, “Andesco insiste en que es necesario revisar sus fundamentos técnicos y jurídicos antes de que entre en vigencia”.

Recolección de basura. Foto: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

El gremio afirma que aportará sus análisis jurídicos y técnicos sobre la norma para advertir de las omisiones en el proceso de consulta y los riesgos en la calidad y cobertura del servicio que se abren.

Desde agosto, Andesco venía insistiendo en la inconveniencia del contenido de la resolución. Argumentan, por ejemplo, que la resolución adoptada incluye más del 50 % de disposiciones nuevas frente al proyecto que se sometió a consulta.

En consecuencia, advierten que “esos cambios no fueron conocidos ni discutidos por los actores de la cadena antes de su adopción”.

Las facturas les están llegando más caras a los colombianos. Foto: Cortesía Autor Anónimo

Adicionalmente, sostienen que la norma deroga reglas para el cálculo del aprovechamiento que afectan a organizaciones de recicladores y a usuarios que no hacen parte del ámbito de este marco.

Por fuera de la realidad

Otro de los reparos del gremio que lidera Camilo Sánchez es que las decisiones tarifarias debe cumplir los criterios de eficiencia económica, neutralidad, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia, tal como lo indica la ley que rige al sector de servicios públicos.

El gremio de servicios públicos menciona que en el análisis técnico de la medida se identificaron parámetros que no corresponden a la operación real.

Por ejemplo, manifiestan que la metodología supone un rendimiento de 57,42 kilómetros diarios para barredoras sobre chasis, frente a una referencia operativa cercana a 32 kilómetros, y reduce la tasa de mantenimiento de esos equipos del 21,14 % al 10 % lo que está por fuera de la realidad.