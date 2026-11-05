Impulsar la participación de las mujeres abre nuevas oportunidades para la competitividad empresarial del país

El sector privado tiene un papel decisivo a la hora de convertir el talento de las mujeres en una ventaja competitiva para Colombia, no solo generando más empleos sino fortaleciendo liderazgos. Así quedó claro durante el primer momento del evento “Voces que transforman país”, donde María Isabel Ulloa Cruz, presidente de RedPro Colombia y directora ejecutiva de ProPacífico manifestó “estamos convencidos en RedPro Colombia que sin cierre de brechas no hay desarrollo regional y por eso esta agenda productividad y de género es fundamental desde el enfoque de liderazgo y de la implementación para llevar conversaciones desde lo local para ser más pertinentes frente a las necesidades de las mujeres en todas las regiones y asegurar empleo inclusivo”.

Más allá del cargo: las competencias que impulsan el liderazgo femenino en las empresas

De igual manera, Ángela Hurtado, presidenta de J.P. Morgan Colombia y de la Junta Directiva de Women in Connection, expuso que “el 47% de las mujeres que trabaja está en la informalidad y solo el 14% cotiza a pensión, así que si hablamos de competitividad, el talento de las mujeres es una palanca de desarrollo y desde las empresas no podemos dejar que el talento mejor formado del país no llegue a los sectores donde más crece la economía porque estamos dejando sin rentabilizar el capital”.

Como complemento a esta conversación sobre tendencias, oportunidades y desafíos, se sumó el de la importancia de medir lo que se gestiona. Para esto se llevaron a cabo tres workshop divididos por sector infraestructura, construcción y transporte, liderado por Ministerio de Transporte y Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, donde se señaló la importancia de diseñar la movilidad desde la perspectiva de cuidados, sin dejar de invertir en más infraestructura de cuidados, ya que ambas líneas se complementan.

La participación de las mujeres en el sector TIC ha aumentado considerablemente, las nuevas tecnologías generan hoy por hoy nuevos cargos laborales en las empresas. Foto: Getty Images

El sector minero energético, encabezado por Ministerio de Minas y Energía y Aris Mining, evidenció que es necesario establecer estándares que permitan a las empresas autoevaluarse y las incentiven a adoptar buenas prácticas de equidad, diversidad e inclusión, incluida la igualdad de género. Y el sector digitalización, trabajado por Ministerio TIC y Mujeres TIC, donde se requiere fortalecer las capacidades digitales y asegurar el acceso seguro a entornos digitales donde puedan formarse en temas de STEAM, incluyendo a niñas, adolescentes y jóvenes en territorios con mala conectividad.

Profundizar sobre la evidencia de lo que ocurre en estos sectores, es una manera de comprender dónde están las oportunidades de crecimiento no solo para las empresas, sino para las regiones y es ahí cuando la conversación se torna más profunda. Durante el panel “Oportunidades para el desarrollo económico del país”, que contó con la participación de Sandra Murcia, directora del Consejo Gremial Nacional; Daniel Lacouture, director de Sostenibilidad de Asobancaria; Gheidy Gallo, presidenta ejecutiva de ProBoyacá; y Yazmin Maya, country manager de Business Sweden en Colombia, Bolivia, Ecuador & Venezuela.

Mujeres CEO: dejar de ser una excepción y volverse un sistema

Esta conversación enfatizó que fomentar la movilidad de las mujeres dentro de las empresas, disminuir brecha salarial y promover la economía del cuidado es un tema de corresponsabilidad junto con sector público, cooperación internacional y sociedad civil. Dar acceso a incentivos de bienestar, a créditos y subsidios es clave para que ese 57% de mujeres que termina sus estudios en educación superior acceda a un trabajo estable, bien remunerado, con capacidad de hacer carrera, llegar a cargos directivos y tener tiempo de calidad para su vida personal y su cuidado.

El talento ya está, la oportunidad se centra en aprovechar de manera estratégica el capital humano de las mujeres en los sectores de energía, infraestructura, construcción, minería, transporte y digitalización, para ampliar perspectivas, fortalecer decisiones y dinamizar las maneras de trabajo de las empresas. La invitación final de este evento se centró en pasar del compromiso a la inversión, movilizar recursos, capacidades, alianzas y oportunidades para cerrar la brecha de género y entender que invertir en el conocimiento de las mujeres, es ampliar capacidades productivas del país y construir mercados más diversos, innovadores, prósperos y sostenibles. Porque cuando avanzan las mujeres, avanza la competitividad y por ende, avanza Colombia.