Aviadores se pronuncian tras fallas en El Dorado y piden informe a la Aerocivil

Este miércoles 4 de noviembre, el aeropuerto El Dorado de Bogotá presentó una serie de fallas en su torre de control, causando la cancelación de alrededor de 56 vuelos.

Fallas en radares del aeropuerto El Dorado obligan a cancelar decenas de vuelos. Habla la Aerocivil

La Organización de Aviadores de Avianca (ODEAA) se pronunció sobre el hecho y recordó que, aunque la contingencia fue superada, la Aeronáutica Civil no ha informado a la opinión pública la explicación técnica detallada que permita establecer qué originó la falla y cuál fue su alcance real.

“Desde la organización hacemos un llamado a la Aeronáutica Civil para que se publique el informe técnico sobre la causa, alcance, duración y recuperación de la falla”, detalló el comunicado de la ODEAA.

La organización también señaló la importancia de que se den a conocer las medidas correctivas y preventivas adoptadas luego de las fallas para “corregir vulnerabilidades y garantizar que la infraestructura tecnológica responda con solidez y previsibilidad a las necesidades de la aviación colombiana”.

¿Qué dijo la Aerocivil el día de las fallas?

La entidad aseguró que, tras identificar la situación, se activaron de manera inmediata los protocolos operacionales y técnicos previstos para este tipo de contingencias, con el propósito de garantizar en todo momento la seguridad de las operaciones aéreas y minimizar los impactos sobre los usuarios del transporte aéreo.

“Como parte de las acciones implementadas para la recuperación del servicio, se dispuso de un equipo especializado de controladores aéreos encargado de restablecer y cargar nuevamente los planes de vuelo que resultaron afectados y su funcionamiento presenta condiciones de estabilidad operacional”, precisó.

De forma paralela, la entidad informó que el personal de Control de Tránsito Aéreo (ATC) y los equipos técnicos continúan realizando un monitoreo permanente del comportamiento de las operaciones.