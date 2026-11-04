ISA, filial de Ecopetrol, aumentó ingresos, pero redujo ganancias

Con ingresos operacionales de $12,4 billones y un EBITDA de $7,1 billones, Interconexión Eléctrica S.A. ISA reportó los resultados del tercer trimestre del 2026,

En ambos casos, el aumento fue de un 8 % frente al mismo periodo de 2025, según el informe divulgado a través de la Superintendencia Financiera.

Entretanto, la utilidad neta se ubicó en $1,8 billones, representando así una caída de un 3 % frente a septiembre de 2025.

“La variación es el resultado del efecto de los escaladores contractuales, la entrada en operación de nuevos proyectos, la mayor utilidad derivada de la actividad constructiva y la consolidación de IE Madeira. Al cierre del trimestre, el ROAE se ubicó en un 13,5 %”, señala el documento.

De acuerdo con el reporte dado a conocer este 4 de noviembre, las inversiones acumuladas en 2026 ascendieron a $5,2 billones, equivalentes a un 19 % más que en el mismo periodo de 2025.

Un dato clave es que $2,1 billones de dichas inversiones, es decir, casi la mitad, se ejecutaron durante el tercer trimestre.

Además, reporta el documento, “durante los primeros nueve meses del año alcanzamos adjudicaciones y transacciones por USD 2.708 millones ($9,5 billones) en los negocios de transmisión de energía y vías”.

*Noticia en desarrollo…