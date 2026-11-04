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ISA, filial de Ecopetrol, aumentó ingresos, pero redujo ganancias

La compañía realizó inversiones por 5,2 billones, a septiembre. La mayor parte fue en el último trimestre.

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Redacción Economía
4 de noviembre de 2026 a las 6:44 p. m.
De enero al pasado 11 de junio, Ecopetrol fue la acción que más se valorizó, con 51,6 por ciento. La de ISA lo hizo en un 20,76 por ciento.
De enero al pasado 11 de junio, Ecopetrol fue la acción que más se valorizó, con 51,6 por ciento. La de ISA lo hizo en un 20,76 por ciento. Foto: JOHAN TORO

Con ingresos operacionales de $12,4 billones y un EBITDA de $7,1 billones, Interconexión Eléctrica S.A. ISA reportó los resultados del tercer trimestre del 2026,

En ambos casos, el aumento fue de un 8 % frente al mismo periodo de 2025, según el informe divulgado a través de la Superintendencia Financiera.

Entretanto, la utilidad neta se ubicó en $1,8 billones, representando así una caída de un 3 % frente a septiembre de 2025.

“La variación es el resultado del efecto de los escaladores contractuales, la entrada en operación de nuevos proyectos, la mayor utilidad derivada de la actividad constructiva y la consolidación de IE Madeira. Al cierre del trimestre, el ROAE se ubicó en un 13,5 %”, señala el documento.

De acuerdo con el reporte dado a conocer este 4 de noviembre, las inversiones acumuladas en 2026 ascendieron a $5,2 billones, equivalentes a un 19 % más que en el mismo periodo de 2025.

Un dato clave es que $2,1 billones de dichas inversiones, es decir, casi la mitad, se ejecutaron durante el tercer trimestre.

Además, reporta el documento, “durante los primeros nueve meses del año alcanzamos adjudicaciones y transacciones por USD 2.708 millones ($9,5 billones) en los negocios de transmisión de energía y vías”.

*Noticia en desarrollo…