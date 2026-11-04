Mundo Único le apuesta a la inteligencia artificial y al mercado femenino para impulsar su crecimiento

Hace cuatro décadas, durante un viaje a Francia para participar en una semana de la moda, Nicolás Echeverri, fundador de Mundo Único, encontró una oportunidad de negocio en la incomodidad de la ropa interior masculina. La experiencia lo llevó a diseñar una prenda que combinaba elementos de la badana del ciclismo y el suspensorio del fútbol americano. Así nació el concepto del bóxer con copa suspensoria, una innovación que se convertiría en el sello de la compañía colombiana.

Diez años después, en 1996, se constituyó formalmente la empresa que hoy cumple tres décadas de operaciones y que busca abrir una nueva etapa de crecimiento. Con 170 empleados, una planta de producción en Itagüí, Antioquia, y presencia comercial en más de 15 países, Mundo Único proyecta cerrar 2026 con ingresos superiores a los $28.000 millones, luego de registrar ventas por más de $25.000 millones en 2025.

Para consolidar su apuesta, la compañía, bajo el mando de su gerente general Alfonso Bernal, prepara el lanzamiento de su primera línea de ropa interior femenina para noviembre, trabaja en proyectos de inteligencia artificial para optimizar sus procesos y busca fortalecer su presencia internacional, especialmente en México y Estados Unidos.

La diferenciación como estrategia empresarial

Mundo Único se reconoce como creadora del bóxer con copa suspensoria en Colombia, una construcción ergonómica que busca brindar soporte y protección a la zona íntima masculina y que, según la empresa, cuenta con respaldo de especialistas en urología.

A partir de ese desarrollo, Mundo Único amplió su portafolio hacia prendas deportivas, casuales, de descanso, playa e infantiles. “Su apuesta ha sido promover distintas ocasiones de uso y llevar a la ropa interior masculina una lógica de diversificación que tradicionalmente ha tenido mayor desarrollo en el segmento femenino”, afirma el gerente general.

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El bienestar y la comodidad son los atributos sobre los que la marca ha construido su propuesta de valor. Sin embargo, después de 30 años, la empresa considera que tiene una oportunidad de crecimiento en un mercado que conoce desde el lado de sus consumidoras.

Y es que, de acuerdo con Bernal, cerca del 40 por ciento de sus compradores son mujeres, muchas de las cuales adquieren productos para sus parejas y familiares. Ese comportamiento, sumado al interés que han manifestado por encontrar prendas diseñadas para ellas, motivó la decisión de desarrollar una nueva categoría.

La primera colección femenina estará enfocada en ropa interior y buscará trasladar la experiencia de la compañía en funcionalidad, diseño y comodidad a un nuevo público. Se trata de una apuesta por ampliar su mercado sin abandonar los atributos que han caracterizado su identidad.

Tecnología para competir

El crecimiento también plantea desafíos operativos. Desde su planta en Itagüí, donde cuenta con maquinaria de corte automatizado y una capacidad de producción estimada en 850.000 prendas al año, la compañía busca incorporar nuevas herramientas tecnológicas para mejorar su productividad.

Alfonso Bernal, gerente general de Mundo Único. Bogotá Octubre 27 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

Para 2027 prepara inversiones en inteligencia artificial que permitan apoyar transversalmente diferentes procesos de la organización, tecnificar las operaciones y avanzar hacia una mayor eficiencia productiva.

La transformación también pasa por sus canales comerciales. Actualmente, Mundo Único cuenta con 20 establecimientos en Colombia, de los cuales 15 son propios y cinco operan bajo el modelo de franquicia. A esto se suma una red de más de 400 distribuidores y un canal de comercio electrónico que representa alrededor del 20 por ciento de sus ventas.

La expansión internacional es otro frente estratégico. La compañía comercializa sus productos en mercados de América, Europa y Asia, y prepara una nueva etapa de crecimiento en México, con posibilidades de fortalecer su presencia en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El desafío de “nivelar la cancha”

Pero la modernización empresarial no depende exclusivamente de las decisiones que tome cada compañía. Para Bernal, uno de los grandes retos de la industria de la confección colombiana está en fortalecer el trabajo conjunto entre sus diferentes actores y establecer condiciones de competencia más equilibradas frente a los jugadores internacionales.

El crecimiento de plataformas como Shein y Temu, sumado al contrabando y a las diferencias en las condiciones de producción, comercialización y tributación, representa un desafío para las empresas que fabrican en el país y cumplen con sus obligaciones legales.

Frente a ese escenario, la estrategia de Mundo Único es profundizar su diferenciación. “Nosotros honramos lo que nos ha caracterizado y competimos con confección, bienestar y comodidad, usando insumos de excelente calidad”, explica Bernal.

El gerente también insiste en la importancia de fortalecer el clúster textil-confección y promover una mayor articulación empresarial. En ese propósito, considera fundamentales organizaciones como Inexmoda, que contribuyen a conectar a los diferentes actores de la cadena, impulsar el conocimiento del sector y proyectar la industria colombiana en los mercados internacionales.

Su planteamiento apunta a que la competencia se desarrolle bajo reglas equivalentes para los productores nacionales y las plataformas extranjeras, tanto en materia tributaria como en las exigencias de producción y comercialización. El objetivo, sostiene, es que el país construya condiciones que permitan a las empresas competir y crecer, en lugar de tener que intervenir para rescatar compañías que pierdan capacidad de respuesta frente a la competencia internacional.

Sostenibilidad como parte del negocio

La estrategia de crecimiento también incorpora criterios ambientales y sociales. Mundo Único cuenta con la certificación de Empresa B, obtenida en 2022 y renovada en 2026, y plantea su operación desde una perspectiva de triple impacto: económico, social y ambiental.

En el componente social, destaca la generación de empleo formal y las condiciones laborales de sus colaboradores, entre ellos mujeres cabeza de hogar. En el ambiental, ha incorporado materiales reciclados en algunas de sus líneas de producción, incluido poliéster elaborado a partir de PET, así como telas y procesos que buscan reducir el consumo de agua.

La innovación también se extiende al desarrollo de productos que responden a necesidades específicas. Es el caso de sus prendas para hombres con incontinencia leve, concebidas como una alternativa a los pañales desechables. Con ello, la compañía busca ofrecer una solución de bienestar para el consumidor y contribuir a reducir el impacto ambiental asociado a los productos de un solo uso.

A sus 30 años, Mundo Único enfrenta el desafío de mantener su diferenciación en un mercado cada vez más competido, conquistar nuevas audiencias y modernizar su operación. Su apuesta combina la experiencia acumulada en la confección colombiana con tecnología, nuevos segmentos de consumidores y una mayor proyección internacional.