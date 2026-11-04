CFI Financial Group eligió a Colombia como su primer mercado en América Latina y busca expandirse en la región

CFI Financial Group eligió a Colombia como su primer mercado en América Latina y busca convertir al país en un punto estratégico para su expansión regional. La compañía, especializada en trading en línea, abrió su sede en Bogotá en mayo de 2026 y nombró a Simon Knudson como Country Manager para liderar su operación local.

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La apuesta se produce en un momento de crecimiento para la firma. En el tercer trimestre de 2026, CFI registró un volumen de operaciones de US$3,45 billones, su máximo histórico, con un incremento cercano al 123 % frente al mismo periodo de 2025 y del 14 % frente al trimestre anterior.

Entre enero y septiembre, el volumen acumulado llegó a US$8,8 billones, el doble del registrado en el mismo periodo del año pasado. La cifra también superó en más de una tercera parte el volumen total de 2025, que fue de US$6,4 billones.

La actividad de los clientes también aumentó. Durante el tercer trimestre se ejecutaron 90 millones de operaciones, el doble que un año atrás, mientras que las transacciones de depósito crecieron 60 % en la comparación interanual.

CFI reportó que el número de transacciones de depósito aumentó 60 % frente al tercer trimestre de 2025 y 43 % en los primeros nueve meses del año Foto: Getty Images

En Colombia, la compañía busca fortalecer su presencia mediante la consolidación de su operación y la inversión en talento local y educación financiera. CFI cuenta con una oficina de representación vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

“Colombia es nuestro punto de partida en América Latina y llegamos con una visión de largo plazo”, afirmó Knudson. El directivo señaló que la empresa identifica una demanda de acceso a mercados internacionales y que su estrategia contempla acompañar a los inversionistas para que comprendan mejor los mercados y tomen decisiones informadas.

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Por su parte, Ziad Melhem, CEO de CFI Financial Group, destacó que el volumen acumulado en los primeros nueve meses del año superó el total de 2025, resultado que atribuyó al crecimiento del negocio y a la actividad de sus clientes.

Para el último trimestre de 2026, la firma prevé continuar invirtiendo en tecnología e infraestructura, ampliar su oferta y profundizar su presencia en mercados estratégicos. En Colombia, la prioridad será consolidar la operación que inició este año y avanzar en sus planes de crecimiento en América Latina.