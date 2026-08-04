Más de 500 nuevos empleos bilingües llegarán a Bogotá con expansión de Auxis

Auxis anunció la apertura de un nuevo centro de Knowledge Process Outsourcing (KPO) en Bogotá, con el que fortalecerá su operación en Colombia y prevé contratar más de 500 profesionales bilingües durante el próximo año para responder a la creciente demanda de servicios de outsourcing nearshore.

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La nueva sede inicia operaciones con más de 200 colaboradores y la meta es superar los 700 empleados. Desde allí, los equipos prestarán servicios a organizaciones de Estados Unidos en áreas como finanzas y contabilidad, recursos humanos, atención al cliente, tecnología de la información, inteligencia artificial y otras funciones empresariales.

Con esta expansión, Auxis consolida a Colombia como uno de sus principales centros de talento en América Latina. Desde su llegada al país en 2021, la compañía ha alcanzado 500 colaboradores distribuidos entre Barranquilla, Bogotá y Medellín.

“Bogotá representa uno de los mercados de talento bilingüe más sólidos y de mayor crecimiento en América Latina”, afirmó Raul Vega, socio de la práctica de Advisory de Grant Thornton y CEO de Auxis, quien señaló que la inversión busca fortalecer la capacidad de la empresa para acompañar los procesos de transformación y crecimiento de sus clientes.

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La expansión responde al crecimiento del modelo nearshore en la región. Según la Encuesta CFO del segundo trimestre de 2026 de Grant Thornton, el 44 % de las organizaciones ya opera o evalúa establecer operaciones en América Latina como parte de su estrategia de prestación de servicios.

La oficina estará ubicada en Connecta 26, en Bogotá, y complementará la red de operaciones que Auxis mantiene en Costa Rica y otros mercados. La compañía destacó que el nuevo centro ofrecerá oportunidades de desarrollo profesional en tecnologías emergentes y operaciones empresariales para atender la creciente demanda de servicios especializados.