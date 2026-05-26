Claro Colombia abre nuevas vacantes en Bogotá: postúlese aquí

Claro Colombia anunció la apertura de nuevas vacantes de empleo en Bogotá para fortalecer sus equipos especializados. Las oportunidades están orientadas a profesionales con experiencia en áreas como Administración, Finanzas, Mercadeo, Negocios e Ingeniería de Telecomunicaciones, interesados en contribuir al desarrollo, gestión e innovación de soluciones tecnológicas.

Trabajos en Bogotá con salarios de hasta 10 millones de pesos, aplique aquí

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas abiertas en la capital colombiana.

Claro tiene vacantes disponibles a las que usted puede aplicar. Foto: Getty Images

Aprendiz comercial – Telecomunicaciones

Salario: A convenir

Este rol de aprendiz comercial tiene como finalidad brindar un excelente servicio de atención al cliente en un entorno dinámico y de aprendizaje.

Responsabilidades:

Apoyar la gestión de experiencia del cliente.

Orientar e informar a los clientes.

Apoyar procesos comerciales y operativos del CAV.

Gestionar la documentación de PQRs.

Acompañar a consultores de servicio.

Requerimientos:

Bachiller académico o formación técnica en áreas comerciales.

Experiencia deseable de 6 meses en funciones afines.

Disponibilidad 100% en etapa lectiva y productiva.

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Analista de gestión financiero

Salario: A convenir

Este rol le permitirá profundizar en SAP, control de gestión y finanzas de proyectos, ganando visibilidad en una organización enfocada en el aprendizaje constante y la mejora de procesos.

Responsabilidades:

Asegurar el uso eficiente del presupuesto anual de inversión en proyectos tecnológicos.

Realizar el control riguroso de costos y gastos operativos y de proyectos.

Garantizar la correcta causación contable de las transacciones financieras.

Servir como punto de conexión entre los equipos de tecnología compras contabilidad y proveedores.

Generar y realizar el seguimiento de Solicitudes de Pedido (SP) y Órdenes de Compra (OC).

Gestionar y controlar los Fondos de Compromiso (FC) asignados a los proyectos.

Supervisar y mantener el control del stock de inventario de red TEC y UMC.

Proporcionar datos financieros confiables para la toma de decisiones estratégicas.

Participar activamente en el proceso de planificación financiera y presupuestaria.

Identificar oportunidades de mejora en los procesos financieros y de control de gestión.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Finanzas o afines.

Experiencia demostrable en análisis financiero y control presupuestal.

Conocimiento avanzado en SAP específicamente en los módulos FI/CO.

Dominio de Microsoft Excel a nivel experto para análisis y modelado financiero.

Experiencia en el manejo de herramientas de control presupuestal y Microsoft Office.

Capacidad para interactuar y coordinar con equipos multidisciplinarios y proveedores.

Conocimiento en la generación y seguimiento de Solicitudes de Pedido (SP) Órdenes de Compra (OC) y Fondos de Compromiso (FC).

Experiencia en el control de inventario de red TEC y UMC.

Comprensión de los conceptos de CAPEX y OPEX.

Habilidad para gestionar y optimizar costos y gastos.

Orientación al detalle y proactividad en la identificación de mejoras de procesos.

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Zone owner

Salario: A convenir

El objetivo del cargo es disminuir los tiempos de indisponibilidad, al garantizar que los trabajos preventivos y correctivos cumple las políticas de calidad exigidas por la compañía, asegurando un continuo seguimiento a la ejecución de estos.

Requerimientos:

Formación: Ingeniería de telecomunicaciones o afines

Conocimientos indispensables: cursos o conocimientos en tableros de distribución AC/DC.

Formación operativa: complementaria en áreas de telecomunicaciones

Mas de 2 años de experiencia en operación, implementación y/o mantenimiento de tecnologías de comunicaciones en coaxial, FO o superiores. Técnico(a) de Implementación, técnico(a) de operaciones y mantenimiento.

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