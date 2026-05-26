Claro Colombia abre nuevas vacantes en Bogotá: postúlese aquí

Claro Colombia anunció la apertura de nuevas vacantes de empleo en Bogotá para fortalecer sus equipos especializados. Las oportunidades están orientadas a profesionales con experiencia en áreas como Administración, Finanzas, Mercadeo, Negocios e Ingeniería de Telecomunicaciones, interesados en contribuir al desarrollo, gestión e innovación de soluciones tecnológicas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas abiertas en la capital colombiana.
Aprendiz comercial – Telecomunicaciones
Salario: A convenir
Este rol de aprendiz comercial tiene como finalidad brindar un excelente servicio de atención al cliente en un entorno dinámico y de aprendizaje.
Responsabilidades:
- Apoyar la gestión de experiencia del cliente.
- Orientar e informar a los clientes.
- Apoyar procesos comerciales y operativos del CAV.
- Gestionar la documentación de PQRs.
- Acompañar a consultores de servicio.
Requerimientos:
- Bachiller académico o formación técnica en áreas comerciales.
- Experiencia deseable de 6 meses en funciones afines.
- Disponibilidad 100% en etapa lectiva y productiva.
Analista de gestión financiero
Salario: A convenir
Este rol le permitirá profundizar en SAP, control de gestión y finanzas de proyectos, ganando visibilidad en una organización enfocada en el aprendizaje constante y la mejora de procesos.
Responsabilidades:
- Asegurar el uso eficiente del presupuesto anual de inversión en proyectos tecnológicos.
- Realizar el control riguroso de costos y gastos operativos y de proyectos.
- Garantizar la correcta causación contable de las transacciones financieras.
- Servir como punto de conexión entre los equipos de tecnología compras contabilidad y proveedores.
- Generar y realizar el seguimiento de Solicitudes de Pedido (SP) y Órdenes de Compra (OC).
- Gestionar y controlar los Fondos de Compromiso (FC) asignados a los proyectos.
- Supervisar y mantener el control del stock de inventario de red TEC y UMC.
- Proporcionar datos financieros confiables para la toma de decisiones estratégicas.
- Participar activamente en el proceso de planificación financiera y presupuestaria.
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos financieros y de control de gestión.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Finanzas o afines.
- Experiencia demostrable en análisis financiero y control presupuestal.
- Conocimiento avanzado en SAP específicamente en los módulos FI/CO.
- Dominio de Microsoft Excel a nivel experto para análisis y modelado financiero.
- Experiencia en el manejo de herramientas de control presupuestal y Microsoft Office.
- Capacidad para interactuar y coordinar con equipos multidisciplinarios y proveedores.
- Conocimiento en la generación y seguimiento de Solicitudes de Pedido (SP) Órdenes de Compra (OC) y Fondos de Compromiso (FC).
- Experiencia en el control de inventario de red TEC y UMC.
- Comprensión de los conceptos de CAPEX y OPEX.
- Habilidad para gestionar y optimizar costos y gastos.
- Orientación al detalle y proactividad en la identificación de mejoras de procesos.
Zone owner
Salario: A convenir
El objetivo del cargo es disminuir los tiempos de indisponibilidad, al garantizar que los trabajos preventivos y correctivos cumple las políticas de calidad exigidas por la compañía, asegurando un continuo seguimiento a la ejecución de estos.
Requerimientos:
- Formación: Ingeniería de telecomunicaciones o afines
- Conocimientos indispensables: cursos o conocimientos en tableros de distribución AC/DC.
- Formación operativa: complementaria en áreas de telecomunicaciones
- Mas de 2 años de experiencia en operación, implementación y/o mantenimiento de tecnologías de comunicaciones en coaxial, FO o superiores. Técnico(a) de Implementación, técnico(a) de operaciones y mantenimiento.
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