EMPLEO

Claro Colombia abre nuevas vacantes en Bogotá: postúlese aquí

Gran convocatoria laboral disponible.

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

26 de mayo de 2026 a las 3:51 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Cortesía Claro

Claro Colombia anunció la apertura de nuevas vacantes de empleo en Bogotá para fortalecer sus equipos especializados. Las oportunidades están orientadas a profesionales con experiencia en áreas como Administración, Finanzas, Mercadeo, Negocios e Ingeniería de Telecomunicaciones, interesados en contribuir al desarrollo, gestión e innovación de soluciones tecnológicas.

Trabajos en Bogotá con salarios de hasta 10 millones de pesos, aplique aquí

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas abiertas en la capital colombiana.

Claro tiene vacantes disponibles a las que usted puede aplicar.
Claro tiene vacantes disponibles a las que usted puede aplicar. Foto: Getty Images

Aprendiz comercial – Telecomunicaciones

Salario: A convenir

Este rol de aprendiz comercial tiene como finalidad brindar un excelente servicio de atención al cliente en un entorno dinámico y de aprendizaje.

Responsabilidades:

  • Apoyar la gestión de experiencia del cliente.
  • Orientar e informar a los clientes.
  • Apoyar procesos comerciales y operativos del CAV.
  • Gestionar la documentación de PQRs.
  • Acompañar a consultores de servicio.

Requerimientos:

  • Bachiller académico o formación técnica en áreas comerciales.
  • Experiencia deseable de 6 meses en funciones afines.
  • Disponibilidad 100% en etapa lectiva y productiva.

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Analista de gestión financiero

Salario: A convenir

Este rol le permitirá profundizar en SAP, control de gestión y finanzas de proyectos, ganando visibilidad en una organización enfocada en el aprendizaje constante y la mejora de procesos.

Responsabilidades:

  • Asegurar el uso eficiente del presupuesto anual de inversión en proyectos tecnológicos.
  • Realizar el control riguroso de costos y gastos operativos y de proyectos.
  • Garantizar la correcta causación contable de las transacciones financieras.
  • Servir como punto de conexión entre los equipos de tecnología compras contabilidad y proveedores.
  • Generar y realizar el seguimiento de Solicitudes de Pedido (SP) y Órdenes de Compra (OC).
  • Gestionar y controlar los Fondos de Compromiso (FC) asignados a los proyectos.
  • Supervisar y mantener el control del stock de inventario de red TEC y UMC.
  • Proporcionar datos financieros confiables para la toma de decisiones estratégicas.
  • Participar activamente en el proceso de planificación financiera y presupuestaria.
  • Identificar oportunidades de mejora en los procesos financieros y de control de gestión.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración de Empresas, Finanzas o afines.
  • Experiencia demostrable en análisis financiero y control presupuestal.
  • Conocimiento avanzado en SAP específicamente en los módulos FI/CO.
  • Dominio de Microsoft Excel a nivel experto para análisis y modelado financiero.
  • Experiencia en el manejo de herramientas de control presupuestal y Microsoft Office.
  • Capacidad para interactuar y coordinar con equipos multidisciplinarios y proveedores.
  • Conocimiento en la generación y seguimiento de Solicitudes de Pedido (SP) Órdenes de Compra (OC) y Fondos de Compromiso (FC).
  • Experiencia en el control de inventario de red TEC y UMC.
  • Comprensión de los conceptos de CAPEX y OPEX.
  • Habilidad para gestionar y optimizar costos y gastos.
  • Orientación al detalle y proactividad en la identificación de mejoras de procesos.

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Zone owner

Salario: A convenir

El objetivo del cargo es disminuir los tiempos de indisponibilidad, al garantizar que los trabajos preventivos y correctivos cumple las políticas de calidad exigidas por la compañía, asegurando un continuo seguimiento a la ejecución de estos.

Requerimientos:

  • Formación: Ingeniería de telecomunicaciones o afines
  • Conocimientos indispensables: cursos o conocimientos en tableros de distribución AC/DC.
  • Formación operativa: complementaria en áreas de telecomunicaciones
  • Mas de 2 años de experiencia en operación, implementación y/o mantenimiento de tecnologías de comunicaciones en coaxial, FO o superiores. Técnico(a) de Implementación, técnico(a) de operaciones y mantenimiento.

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