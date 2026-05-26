EMPLEO

Más de 15.000 empleos a término indefinido en Barranquilla: conózcalos acá

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

26 de mayo de 2026 a las 4:41 p. m.
Postulaciones abiertas sin costo.
Postulaciones abiertas sin costo. Foto: Getty Images

Barranquilla y su área metropolitana, especialmente Soledad, han mostrado un comportamiento favorable en sus indicadores laborales. Según con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo para el trimestre enero-marzo de 2026 se ubicó en 10 %.

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En este contexto, actualmente hay más de 15.000 vacantes a término indefinido disponibles en Barranquilla, una modalidad que suele generar mayor estabilidad laboral y mejores posibilidades de proyección a mediano y largo plazo.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Líder punto de venta – Medipiel

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es clave para asegurar el cumplimiento del presupuesto de ventas, garantizar una operación impecable de la tienda y elevar la experiencia del cliente.

Responsabilidades:

  • Asegurar el cumplimiento del presupuesto de ventas y las metas comerciales del punto de venta.
  • Supervisar y coordinar las operaciones diarias de la tienda garantizando su eficiencia.
  • Gestionar el inventario controlando entradas salidas y previniendo pérdidas.
  • Implementar estrategias de marketing y visual merchandising para atraer y retener clientes.
  • Liderar capacitar y motivar al equipo comercial para alcanzar los objetivos de venta y servicio.
  • Garantizar una experiencia de servicio al cliente excepcional resolviendo incidencias y fidelizando la clientela.
  • Ejecutar procesos administrativos logísticos y contables básicos de acuerdo con las políticas de la empresa.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada como líder de ventas, líder de punto de venta, administrador de tienda o gerente de tienda en el sector retail.
  • Técnico o tecnólogo en ventas, regencia o administración.
  • Conocimiento en gestión de punto de venta manejo de inventarios procesos administrativos logísticos y contables básicos.
  • Experiencia en implementación de estrategias de marketing en punto de venta y excelente servicio al cliente.
  • Capacidad demostrada para el liderazgo de equipos comerciales y cumplimiento de metas.

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Asesor de repuestos

Empresa: Confidencial

Salario: $ 1.751.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La persona seleccionada será responsable de asesorar a los clientes en la compra de repuestos, brindando un servicio de calidad y asegurando la satisfacción de los clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 2 años en ventas de repuestos para motos.
  • Experiencia en asesoría a clientes para la compra de repuestos.
  • Actitud proactiva y excelentes habilidades para la atención al cliente.

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Customer success

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será acompañar a los clientes en la adopción y optimización de la solución, asegurando una adecuada experiencia y el máximo valor del software.

Responsabilidades:

  • Gestionar y mantener relaciones sólidas y a largo plazo con una cartera de clientes corporativos.
  • Asegurar la implementación exitosa y la adopción efectiva de nuestras soluciones.
  • Acompañar a los clientes en la optimización de sus procesos de talento humano y gestión organizacional.
  • Identificar proactivamente oportunidades de upselling y asegurar renovaciones de contratos.
  • Actuar como el principal punto de contacto y voz del cliente dentro de la organización.
  • Proporcionar capacitación y soporte continuo para maximizar el uso de la plataforma.
  • Monitorear la salud del cliente y desarrollar planes de acción para mitigar riesgos.
  • Recopilar feedback del cliente para informar el desarrollo de productos y servicios.
  • Colaborar con los equipos de ventas producto y soporte para ofrecer una experiencia de cliente integral.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración de negocios, Ingeniería Industrial, Psicología o afines.
  • Experiencia de 2 años en roles de customer success o similar preferiblemente en el sector de software o tecnología o conocimiento sólido de plataformas HCM y/o ERP y experiencia trabajando con software de gestión de talento humano.
  • Deseable familiaridad con herramientas de CRM.
  • Habilidades de comunicación y capacidad para construir y mantener relaciones sólidas con clientes.
  • Habilidad para entender las necesidades del negocio del cliente y traducirlas en soluciones efectivas.
  • Experiencia en la gestión de proyectos y seguimiento de implementaciones.
  • Comprensión de los procesos de Recursos Humanos y estructuras organizacionales.
  • Experiencia con herramientas de videoconferencia para la comunicación remota.
  • Orientación a resultados proactividad y capacidad para trabajar de forma autónoma.

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Médico auditor

Empresa: AXA Colpatria

Salario: A convenir

El rol se enfoca en analizar, medir y validar la calidad de la auditoría documental de facturas de servicios de salud, asegurando el cumplimiento del ANS y la adecuada aplicación del manual de glosas, manuales tarifarios, políticas internas y normatividad vigente.

Requerimientos:

  • Título de médico con especialización en auditoría médica.
  • Experiencia demostrable de 2 años como médico auditor o auditor médico en el sector salud ARL o seguros de salud.
  • Conocimiento profundo en el manejo del manual de glosas y manuales tarifarios.
  • Dominio de herramientas ofimáticas.

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