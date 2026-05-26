Más de 15.000 empleos a término indefinido en Barranquilla: conózcalos acá

Barranquilla y su área metropolitana, especialmente Soledad, han mostrado un comportamiento favorable en sus indicadores laborales. Según con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo para el trimestre enero-marzo de 2026 se ubicó en 10 %.

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En este contexto, actualmente hay más de 15.000 vacantes a término indefinido disponibles en Barranquilla, una modalidad que suele generar mayor estabilidad laboral y mejores posibilidades de proyección a mediano y largo plazo.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Líder punto de venta – Medipiel

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es clave para asegurar el cumplimiento del presupuesto de ventas, garantizar una operación impecable de la tienda y elevar la experiencia del cliente.

Responsabilidades:

Asegurar el cumplimiento del presupuesto de ventas y las metas comerciales del punto de venta.

Supervisar y coordinar las operaciones diarias de la tienda garantizando su eficiencia.

Gestionar el inventario controlando entradas salidas y previniendo pérdidas.

Implementar estrategias de marketing y visual merchandising para atraer y retener clientes.

Liderar capacitar y motivar al equipo comercial para alcanzar los objetivos de venta y servicio.

Garantizar una experiencia de servicio al cliente excepcional resolviendo incidencias y fidelizando la clientela.

Ejecutar procesos administrativos logísticos y contables básicos de acuerdo con las políticas de la empresa.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como líder de ventas, líder de punto de venta, administrador de tienda o gerente de tienda en el sector retail.

Técnico o tecnólogo en ventas, regencia o administración.

Conocimiento en gestión de punto de venta manejo de inventarios procesos administrativos logísticos y contables básicos.

Experiencia en implementación de estrategias de marketing en punto de venta y excelente servicio al cliente.

Capacidad demostrada para el liderazgo de equipos comerciales y cumplimiento de metas.

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Asesor de repuestos

Empresa: Confidencial

Salario: $ 1.751.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La persona seleccionada será responsable de asesorar a los clientes en la compra de repuestos, brindando un servicio de calidad y asegurando la satisfacción de los clientes.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en ventas de repuestos para motos.

Experiencia en asesoría a clientes para la compra de repuestos.

Actitud proactiva y excelentes habilidades para la atención al cliente.

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Customer success

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será acompañar a los clientes en la adopción y optimización de la solución, asegurando una adecuada experiencia y el máximo valor del software.

Responsabilidades:

Gestionar y mantener relaciones sólidas y a largo plazo con una cartera de clientes corporativos.

Asegurar la implementación exitosa y la adopción efectiva de nuestras soluciones.

Acompañar a los clientes en la optimización de sus procesos de talento humano y gestión organizacional.

Identificar proactivamente oportunidades de upselling y asegurar renovaciones de contratos.

Actuar como el principal punto de contacto y voz del cliente dentro de la organización.

Proporcionar capacitación y soporte continuo para maximizar el uso de la plataforma.

Monitorear la salud del cliente y desarrollar planes de acción para mitigar riesgos.

Recopilar feedback del cliente para informar el desarrollo de productos y servicios.

Colaborar con los equipos de ventas producto y soporte para ofrecer una experiencia de cliente integral.

Requerimientos:

Profesional en Administración de negocios, Ingeniería Industrial, Psicología o afines.

Experiencia de 2 años en roles de customer success o similar preferiblemente en el sector de software o tecnología o conocimiento sólido de plataformas HCM y/o ERP y experiencia trabajando con software de gestión de talento humano.

Deseable familiaridad con herramientas de CRM.

Habilidades de comunicación y capacidad para construir y mantener relaciones sólidas con clientes.

Habilidad para entender las necesidades del negocio del cliente y traducirlas en soluciones efectivas.

Experiencia en la gestión de proyectos y seguimiento de implementaciones.

Comprensión de los procesos de Recursos Humanos y estructuras organizacionales.

Experiencia con herramientas de videoconferencia para la comunicación remota.

Orientación a resultados proactividad y capacidad para trabajar de forma autónoma.

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Médico auditor

Empresa: AXA Colpatria

Salario: A convenir

El rol se enfoca en analizar, medir y validar la calidad de la auditoría documental de facturas de servicios de salud, asegurando el cumplimiento del ANS y la adecuada aplicación del manual de glosas, manuales tarifarios, políticas internas y normatividad vigente.

Requerimientos:

Título de médico con especialización en auditoría médica.

Experiencia demostrable de 2 años como médico auditor o auditor médico en el sector salud ARL o seguros de salud.

Conocimiento profundo en el manejo del manual de glosas y manuales tarifarios.

Dominio de herramientas ofimáticas.

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Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.