Más de 15.000 empleos a término indefinido en Barranquilla: conózcalos acá

Barranquilla y su área metropolitana, especialmente Soledad, han mostrado un comportamiento favorable en sus indicadores laborales. Según con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo para el trimestre enero-marzo de 2026 se ubicó en 10 %.
En este contexto, actualmente hay más de 15.000 vacantes a término indefinido disponibles en Barranquilla, una modalidad que suele generar mayor estabilidad laboral y mejores posibilidades de proyección a mediano y largo plazo.
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.
Líder punto de venta – Medipiel
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es clave para asegurar el cumplimiento del presupuesto de ventas, garantizar una operación impecable de la tienda y elevar la experiencia del cliente.
Responsabilidades:
- Asegurar el cumplimiento del presupuesto de ventas y las metas comerciales del punto de venta.
- Supervisar y coordinar las operaciones diarias de la tienda garantizando su eficiencia.
- Gestionar el inventario controlando entradas salidas y previniendo pérdidas.
- Implementar estrategias de marketing y visual merchandising para atraer y retener clientes.
- Liderar capacitar y motivar al equipo comercial para alcanzar los objetivos de venta y servicio.
- Garantizar una experiencia de servicio al cliente excepcional resolviendo incidencias y fidelizando la clientela.
- Ejecutar procesos administrativos logísticos y contables básicos de acuerdo con las políticas de la empresa.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada como líder de ventas, líder de punto de venta, administrador de tienda o gerente de tienda en el sector retail.
- Técnico o tecnólogo en ventas, regencia o administración.
- Conocimiento en gestión de punto de venta manejo de inventarios procesos administrativos logísticos y contables básicos.
- Experiencia en implementación de estrategias de marketing en punto de venta y excelente servicio al cliente.
- Capacidad demostrada para el liderazgo de equipos comerciales y cumplimiento de metas.
Asesor de repuestos
Empresa: Confidencial
Salario: $ 1.751.000
Tipo de contrato: Término indefinido
La persona seleccionada será responsable de asesorar a los clientes en la compra de repuestos, brindando un servicio de calidad y asegurando la satisfacción de los clientes.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años en ventas de repuestos para motos.
- Experiencia en asesoría a clientes para la compra de repuestos.
- Actitud proactiva y excelentes habilidades para la atención al cliente.
Customer success
Empresa: Magneto Global
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Su misión será acompañar a los clientes en la adopción y optimización de la solución, asegurando una adecuada experiencia y el máximo valor del software.
Responsabilidades:
- Gestionar y mantener relaciones sólidas y a largo plazo con una cartera de clientes corporativos.
- Asegurar la implementación exitosa y la adopción efectiva de nuestras soluciones.
- Acompañar a los clientes en la optimización de sus procesos de talento humano y gestión organizacional.
- Identificar proactivamente oportunidades de upselling y asegurar renovaciones de contratos.
- Actuar como el principal punto de contacto y voz del cliente dentro de la organización.
- Proporcionar capacitación y soporte continuo para maximizar el uso de la plataforma.
- Monitorear la salud del cliente y desarrollar planes de acción para mitigar riesgos.
- Recopilar feedback del cliente para informar el desarrollo de productos y servicios.
- Colaborar con los equipos de ventas producto y soporte para ofrecer una experiencia de cliente integral.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de negocios, Ingeniería Industrial, Psicología o afines.
- Experiencia de 2 años en roles de customer success o similar preferiblemente en el sector de software o tecnología o conocimiento sólido de plataformas HCM y/o ERP y experiencia trabajando con software de gestión de talento humano.
- Deseable familiaridad con herramientas de CRM.
- Habilidades de comunicación y capacidad para construir y mantener relaciones sólidas con clientes.
- Habilidad para entender las necesidades del negocio del cliente y traducirlas en soluciones efectivas.
- Experiencia en la gestión de proyectos y seguimiento de implementaciones.
- Comprensión de los procesos de Recursos Humanos y estructuras organizacionales.
- Experiencia con herramientas de videoconferencia para la comunicación remota.
- Orientación a resultados proactividad y capacidad para trabajar de forma autónoma.
Médico auditor
Empresa: AXA Colpatria
Salario: A convenir
El rol se enfoca en analizar, medir y validar la calidad de la auditoría documental de facturas de servicios de salud, asegurando el cumplimiento del ANS y la adecuada aplicación del manual de glosas, manuales tarifarios, políticas internas y normatividad vigente.
Requerimientos:
- Título de médico con especialización en auditoría médica.
- Experiencia demostrable de 2 años como médico auditor o auditor médico en el sector salud ARL o seguros de salud.
- Conocimiento profundo en el manejo del manual de glosas y manuales tarifarios.
- Dominio de herramientas ofimáticas.
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