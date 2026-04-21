Vacantes de empleo con contrato a término indefinido: oportunidades activas en Colombia

El contrato a término indefinido es cada vez una de las modalidades más valoradas por quienes buscan estabilidad laboral en el país, ya que no tiene una fecha de finalización establecida y ofrece mejores garantías en términos de continuidad, acceso a prestaciones sociales y proyección profesional. Además, este tipo de vinculación permite a los trabajadores construir un plan de carrera a largo plazo y contar con mayor seguridad en sus ingresos.

Actualmente, hay más de 35.000 vacantes disponibles en Colombia bajo esta modalidad de contratación, lo que refleja una dinámica activa en el mercado laboral para quienes buscan opciones formales y estables.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, se presentan algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Coordinador/a de redes sociales – Medellín

Empresa: Offcorss

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En Offcorss están buscando un/a coordinador/a de redes sociales, en donde el reto será liderar la estrategia digital de la marca, construyendo comunidad, fortaleciendo el posicionamiento y generando impacto en los resultados comerciales a través de contenido relevante e innovador.

Requerimientos:

Profesional en mercadeo, publicidad, comunicación o áreas afines.

Experiencia entre 3 y 4 años liderando estrategias de redes sociales, idealmente en sector retail o moda.

Experiencia coordinando equipos de community managers y gestionando calendarios de contenido.

Conocimiento en análisis de métricas, KPI y generación de reportes para la toma de decisiones.

Capacidad para identificar tendencias, oportunidades virales y gestionar la reputación de marca en entornos digitales.

Habilidad para asegurar coherencia en tono, estética y narrativa en todas las plataformas.

Experiencia en cobertura de eventos y ejecución de estrategias en tiempo real.

Conocimiento y experiencia en la edición de contenido audiovisual.

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Terapeuta respiratorio – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un terapeuta respiratorio apasionado por la atención humanizada y el cuidado de los pacientes en situaciones críticas.

Responsabilidades:

Llevar a cabo evaluaciones detalladas de las funciones respiratorias de los pacientes.

Implementar y supervisar planes de tratamiento respiratorio personalizados.

Colaborar con el equipo médico para optimizar el cuidado del paciente.

Monitorear los signos vitales y ajustar las terapias según sea necesario.

Educar a pacientes y familiares sobre el manejo de equipos respiratorios.

Requerimientos:

Título en Terapia Respiratoria o campo relacionado.

Certificación como terapeuta respiratorio o fisioterapeuta especializado.

Experiencia mínima de 2 años en atención respiratoria en entornos hospitalarios.

Habilidades avanzadas en el uso de equipos de ventilación mecánica.

Compromiso con la atención centrada en el paciente y el trabajo en equipo.

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¿Busca trabajo remoto? Hay más de 350 vacantes en Colombia: así puede aplicar

Vendedor – Barranquilla

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 1.750.905 a $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Arturo Calle requiere personal dinámico, con actitud de servicio y pasión por el retail, que le apasione la moda y que busque un espacio de crecimiento profesional donde pueda aportar todo su talento.

Responsabilidades:

Cumplimiento de presupuestos comerciales.

Brindar asesoría comercial a clientes.

Apoyo en funciones de mantenimiento de los puntos de venta.

Requerimientos:

Experiencia en ventas en almacenes de moda o calzado, mínimo 6 meses.

Ser mayor de edad.

Bachiller finalizado.

Turnos rotativos de domingo a domingo.

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Regente de farmacia – Cúcuta

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como responsable de farmacia, su misión será garantizar que se cumplan todos los estándares normativos mientras ofrece un servicio excepcional a los clientes.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento de las normativas farmacéuticas vigentes.

Proveer un servicio excepcional y seguro a los clientes de la farmacia.

Supervisar la dispensación correcta de medicamentos.

Asesorar a los clientes sobre el uso adecuado de los productos.

Gestionar el inventario de medicamentos y productos de farmacia.

Requerimientos:

Título de regente de farmacia con resolución.

Experiencia mínima de 2 años como responsable o gestor de farmacia.

Conocimiento actualizado de las normativas farmacéuticas.

Habilidades de comunicación efectiva y atención al detalle.

Capacidad para trabajar en equipo y liderazgo.

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