Así se mueve el empleo en Colombia: vacantes activas para aplicar gratis

El mercado laboral colombiano muestra señales favorables. En febrero, la tasa de desocupación se ubicó en 9,2 %, por debajo del 10,3 % registrado en el mismo mes de 2025, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Este comportamiento se traduce en un mayor dinamismo en la apertura de oportunidades, con convocatorias activas en distintas regiones del país. Actualmente, hay más de 120.000 vacantes disponibles en Colombia, ampliando las opciones para quienes buscan vincularse o cambiar de empleo.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a talento en áreas como mecánica, finanzas, economía y salud, entre otras. Quienes estén interesados en conocer todas las oportunidades disponibles pueden ingresar a este enlace, registrarse y postularse a la vacante que mejor se ajuste a su perfil.

A continuación, se presentan algunas de las vacantes más destacadas. El proceso de postulación es gratuito y se realiza de manera virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Supervisor de obra civil – Barranquilla

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

Conconcreto está en búsqueda de un supervisor de obra civil con experiencia comprobada en obras civiles, de infraestructura y operación de equipos para coordinar, controlar y verificar la correcta ejecución de las actividades en el campo, de acuerdo con la planeación y la dirección del proyecto.

Responsabilidades:

Coordinar controlar y verificar la correcta ejecución de las actividades en campo.

Asegurar que las obras civiles se ejecuten según las especificaciones técnicas cronogramas y estándares de seguridad definidos.

Garantizar la disponibilidad de equipos y el cumplimiento de las normas internas.

Realizar la correcta documentación de la operación.

Supervisar diariamente las actividades en obra.

Controlar la seguridad operacional.

Gestionar el personal operativo y equipos pesados.

Verificar el cumplimiento de la programación de obra.

Gestionar recursos y personal en obras de infraestructura.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en mecánica, electricidad o carreras afines.

Experiencia comprobada en supervisión de obras.

Conocimiento en lectura de planos y especificaciones técnicas.

Experiencia en programación y seguimiento de obra.

Capacidad para el manejo de personal operativo.

¡Aplique acá!

Analista de tesorería – Cali

Empresa: Supergiros

Salario: $ 2.564.500 a $ 2.957.900

En este rol, como analista de tesorería, será responsable de garantizar la correcta gestión de los fondos y la optimización de los recursos financieros.

Responsabilidades:

Planificar estrategias de tesorería para optimizar el uso de los recursos financieros.

Hacer seguimiento y análisis de las transacciones financieras diarias.

Verificar la conciliación de cuentas bancarias y realizar informes de tesorería.

Actuar proactivamente en la gestión de pagos y cobros asegurando la liquidez de la empresa.

Requerimientos:

Formación académica en Finanzas, Contabilidad o áreas afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles similares como analista de tesorería o analista financiero.

Dominio avanzado de herramientas como Excel y software de gestión financiera.

Conocimiento normativo y habilidad para la conciliación bancaria.

Excelentes habilidades de comunicación y pensamiento analítico.

¡Aplique acá!

Más de 7.000 vacantes en el sector logístico en Colombia: así puede postularse

Analista de planeación financiera y costos – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 4.178.701

¿Le apasionan los números y el análisis estratégico? Únase al equipo como analista de planeación financiera y costos, donde desempeñará un papel crucial en la optimización de recursos y la planificación financiera.

Responsabilidades:

Analizar y monitorear los costos de la empresa para asegurar la eficiencia financiera.

Desarrollar y actualizar modelos financieros que apoyen la toma de decisiones estratégicas.

Preparar informes financieros detallados para presentar a la gerencia.

Colaborar con diferentes departamentos para alinear presupuestos y pronósticos.

Identificar oportunidades para mejorar procesos financieros y reducir costos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como analista de planeación financiera y costos o roles equivalentes.

Título universitario en Finanzas, Economía o afines.

Conocimiento avanzado de Excel y herramientas de análisis de datos.

Habilidades analíticas y de resolución de problemas.

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Auxiliar de enfermería – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería, será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes, durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

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Líder comercial máster – Pereira

Empresa: Tuya

Salario: $ 4.631.000

Si tiene experiencia en el sector retail financiero y le apasiona liderar equipos para alcanzar resultados comerciales, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Planificar estrategias comerciales.

Ejecutar y supervisar procesos comerciales.

Administrar recursos.

Garantizar la satisfacción del cliente.

Asegurar el cumplimiento de normativas.

Requerimientos:

Profesional graduado en áreas administrativas, comerciales o afines.

Mínimo 2 años de experiencia liderando equipos comerciales (preferible sector financiero, retail, asegurador)

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado con turnos rotativos, incluyendo dos domingos al mes.

¡Aplique acá!

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