EMPLEO

Más de 7.000 vacantes en el sector logístico en Colombia: así puede postularse

Las ofertas de empleo están disponibles a nivel nacional.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

16 de abril de 2026, 3:05 p. m.
¡No deje pasar esta oportunidad!
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images / xavierarnau

El sector logístico es clave para el funcionamiento de la economía, ya que permite la distribución de bienes, el abastecimiento de mercados y la conexión entre diferentes regiones del país. Su crecimiento ha impulsado la generación de empleo y la apertura constante de nuevas oportunidades en diferentes ciudades de Colombia.

En este escenario, muchas de las vacantes disponibles también están dirigidas a personas sin experiencia, priorizando perfiles con actitud, disposición para aprender y ganas de ingresar al mercado laboral. Esto lo convierte en una puerta de entrada para quienes buscan iniciar su trayectoria y adquirir experiencia.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Mujeres de negocios
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar logístico o bodega – Barranquilla

Empresa empleadora: Listos S.A.S.

Salario: $ 1.750.000

Importante empresa del sector de consumo masivo requiere para su equipo de trabajo bachilleres para el cargo de auxiliar logístico o de bodega, con mínimo 6 meses de experiencia certificable y reciente.

Requerimientos:

  • Mayor de edad.
  • Bachiller culminado y certificado hasta grado 11.
  • Vivir en Barranquilla.
  • Experiencia reciente como auxiliar logístico con mínimo 6 meses certificable.
  • Haber manejado turnos rotativos.
  • Disponibilidad completa de lunes a sábado.

¡Aplique acá!

Auxiliar de enrutamiento logístico – Funza

Empresa: Levapan

Salario: A convenir

Levapan busca un(a) auxiliar logístico que disfrute coordinar, organizar y asegurar que cada ruta, cada vehículo y cada entrega estén en el lugar correcto, en el momento preciso.

Responsabilidades:

  • Gestionar y controlar inventarios de producto.
  • Planificar y coordinar procesos de distribución y transporte.
  • Realizar enrutamiento diario según novedades operativas y comerciales.
  • Asignar vehículos considerando capacidad, trayecto y tipo de carga.
  • Utilizar sistemas como SAP para control de inventarios y facturación.
  • Gestionar procesos mediante plataformas WMS y TMS.

Requerimientos:

  • Tecnólogo(a) en Logística, Administración Industrial o carreras afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia en procesos logísticos.
  • Manejo de SAP o plataformas similares.
  • Experiencia con sistemas WMS y TMS.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado en turnos rotativos.

¡Aplique acá!

¿Busca trabajo en Bogotá? Conozca las ofertas disponibles esta semana

Supervisor(a) de logística – Cali

Empresa: Claro

Salario: A convenir

En este rol, será clave para asegurar que las operaciones logísticas sean eficientes y efectivas, contribuyendo directamente a los objetivos estratégicos.

Responsabilidades:

  • Supervisar y coordinar las operaciones logísticas diarias.
  • Garantizar la eficiencia en el almacenamiento y distribución de mercancías.
  • Colaborar con equipos de compras y ventas para optimizar el flujo de inventarios.
  • Implementar mejoras en los procesos logísticos para aumentar la productividad.
  • Asegurar el cumplimiento de normativas y estándares de calidad en logística.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 3 años como supervisor(a) logística o cargo similar.
  • Conocimientos avanzados en gestión de inventarios y abastecimiento.
  • Habilidades en planificación y ejecución de operaciones logísticas.
  • Capacidad de liderazgo y gestión de equipos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.

¡Aplique acá!

Auxiliar de eventos y logística – Medellín

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

En este rol, será fundamental para garantizar que las actividades académicas, deportivas y culturales se desarrollen de manera ordenada y segura.

Responsabilidades:

  • Apoyar en actividades operativas y logísticas.
  • Ejecutar procesos logísticos eficientes.
  • Coordinar y organizar eventos institucionales.
  • Gestionar la organización de bodega.
  • Trasladar y montar materiales para eventos.
  • Montaje de puestos de trabajo.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • 1 año de experiencia en logística.
  • Licencia de conducción A1 vigente.
  • Experiencia en coordinación de eventos y soporte logístico.
  • Habilidad para realizar tareas manuales y funciones operativas.

¡Aplique acá!

Operador logístico – Yopal

Empresa: Claro Colombia

Salario: A convenir

El cargo tiene como finalidad ejecutar labores operacionales y administrativas en los procesos de recibo, almacenamiento, alistamiento y despacho de mercancía, siguiendo políticas y procedimientos internos.

Responsabilidades:

  • Ejecutar las labores de recibo de mercancía verificando cantidades referencias y estado de los productos según remisiones y órdenes de compra.
  • Realizar el almacenamiento adecuado de la mercancía en las ubicaciones designadas dentro del almacén o centro de distribución optimizando el espacio y garantizando la rotación de inventarios.
  • Preparar los pedidos de mercancía para despacho realizando el alistamiento de productos según las solicitudes y órdenes de picking asegurando la precisión y calidad en la preparación.
  • Gestionar el despacho de mercancía organizando la carga en los vehículos de transporte y elaborando la documentación requerida para la salida de productos.
  • Mantener el orden y la limpieza de las áreas de trabajo, así como el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
  • Participar en la toma física de inventarios y en los procesos de conciliación de existencias.
  • Operar equipos y herramientas de manejo de mercancía de forma segura y eficiente.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año en procesos logísticos como recibo almacenamiento alistamiento y despacho de mercancía.
  • Manejo de herramientas ofimáticas básicas (Word Excel).
  • Conocimiento y manejo de Sistemas de Gestión de Inventarios (WMS).
  • Experiencia en el uso de radiofrecuencia (RF) y lectores de código de barras.
  • Bachiller o técnico en logística (deseable).
  • Conocimiento en normas de seguridad y salud en el trabajo.
  • Capacidad para trabajar en entornos de alta demanda y cumplimiento de objetivos.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.