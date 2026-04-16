Más de 7.000 vacantes en el sector logístico en Colombia: así puede postularse

El sector logístico es clave para el funcionamiento de la economía, ya que permite la distribución de bienes, el abastecimiento de mercados y la conexión entre diferentes regiones del país. Su crecimiento ha impulsado la generación de empleo y la apertura constante de nuevas oportunidades en diferentes ciudades de Colombia.
En este escenario, muchas de las vacantes disponibles también están dirigidas a personas sin experiencia, priorizando perfiles con actitud, disposición para aprender y ganas de ingresar al mercado laboral. Esto lo convierte en una puerta de entrada para quienes buscan iniciar su trayectoria y adquirir experiencia.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.
Auxiliar logístico o bodega – Barranquilla
Empresa empleadora: Listos S.A.S.
Salario: $ 1.750.000
Importante empresa del sector de consumo masivo requiere para su equipo de trabajo bachilleres para el cargo de auxiliar logístico o de bodega, con mínimo 6 meses de experiencia certificable y reciente.
Requerimientos:
- Mayor de edad.
- Bachiller culminado y certificado hasta grado 11.
- Vivir en Barranquilla.
- Experiencia reciente como auxiliar logístico con mínimo 6 meses certificable.
- Haber manejado turnos rotativos.
- Disponibilidad completa de lunes a sábado.
Auxiliar de enrutamiento logístico – Funza
Empresa: Levapan
Salario: A convenir
Levapan busca un(a) auxiliar logístico que disfrute coordinar, organizar y asegurar que cada ruta, cada vehículo y cada entrega estén en el lugar correcto, en el momento preciso.
Responsabilidades:
- Gestionar y controlar inventarios de producto.
- Planificar y coordinar procesos de distribución y transporte.
- Realizar enrutamiento diario según novedades operativas y comerciales.
- Asignar vehículos considerando capacidad, trayecto y tipo de carga.
- Utilizar sistemas como SAP para control de inventarios y facturación.
- Gestionar procesos mediante plataformas WMS y TMS.
Requerimientos:
- Tecnólogo(a) en Logística, Administración Industrial o carreras afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en procesos logísticos.
- Manejo de SAP o plataformas similares.
- Experiencia con sistemas WMS y TMS.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado en turnos rotativos.
Supervisor(a) de logística – Cali
Empresa: Claro
Salario: A convenir
En este rol, será clave para asegurar que las operaciones logísticas sean eficientes y efectivas, contribuyendo directamente a los objetivos estratégicos.
Responsabilidades:
- Supervisar y coordinar las operaciones logísticas diarias.
- Garantizar la eficiencia en el almacenamiento y distribución de mercancías.
- Colaborar con equipos de compras y ventas para optimizar el flujo de inventarios.
- Implementar mejoras en los procesos logísticos para aumentar la productividad.
- Asegurar el cumplimiento de normativas y estándares de calidad en logística.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años como supervisor(a) logística o cargo similar.
- Conocimientos avanzados en gestión de inventarios y abastecimiento.
- Habilidades en planificación y ejecución de operaciones logísticas.
- Capacidad de liderazgo y gestión de equipos.
- Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.
Auxiliar de eventos y logística – Medellín
Empresa: Universidad CES
Salario: A convenir
En este rol, será fundamental para garantizar que las actividades académicas, deportivas y culturales se desarrollen de manera ordenada y segura.
Responsabilidades:
- Apoyar en actividades operativas y logísticas.
- Ejecutar procesos logísticos eficientes.
- Coordinar y organizar eventos institucionales.
- Gestionar la organización de bodega.
- Trasladar y montar materiales para eventos.
- Montaje de puestos de trabajo.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- 1 año de experiencia en logística.
- Licencia de conducción A1 vigente.
- Experiencia en coordinación de eventos y soporte logístico.
- Habilidad para realizar tareas manuales y funciones operativas.
Operador logístico – Yopal
Empresa: Claro Colombia
Salario: A convenir
El cargo tiene como finalidad ejecutar labores operacionales y administrativas en los procesos de recibo, almacenamiento, alistamiento y despacho de mercancía, siguiendo políticas y procedimientos internos.
Responsabilidades:
- Ejecutar las labores de recibo de mercancía verificando cantidades referencias y estado de los productos según remisiones y órdenes de compra.
- Realizar el almacenamiento adecuado de la mercancía en las ubicaciones designadas dentro del almacén o centro de distribución optimizando el espacio y garantizando la rotación de inventarios.
- Preparar los pedidos de mercancía para despacho realizando el alistamiento de productos según las solicitudes y órdenes de picking asegurando la precisión y calidad en la preparación.
- Gestionar el despacho de mercancía organizando la carga en los vehículos de transporte y elaborando la documentación requerida para la salida de productos.
- Mantener el orden y la limpieza de las áreas de trabajo, así como el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Participar en la toma física de inventarios y en los procesos de conciliación de existencias.
- Operar equipos y herramientas de manejo de mercancía de forma segura y eficiente.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en procesos logísticos como recibo almacenamiento alistamiento y despacho de mercancía.
- Manejo de herramientas ofimáticas básicas (Word Excel).
- Conocimiento y manejo de Sistemas de Gestión de Inventarios (WMS).
- Experiencia en el uso de radiofrecuencia (RF) y lectores de código de barras.
- Bachiller o técnico en logística (deseable).
- Conocimiento en normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Capacidad para trabajar en entornos de alta demanda y cumplimiento de objetivos.
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