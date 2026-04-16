Más de 7.000 vacantes en el sector logístico en Colombia: así puede postularse

El sector logístico es clave para el funcionamiento de la economía, ya que permite la distribución de bienes, el abastecimiento de mercados y la conexión entre diferentes regiones del país. Su crecimiento ha impulsado la generación de empleo y la apertura constante de nuevas oportunidades en diferentes ciudades de Colombia.

En este escenario, muchas de las vacantes disponibles también están dirigidas a personas sin experiencia, priorizando perfiles con actitud, disposición para aprender y ganas de ingresar al mercado laboral. Esto lo convierte en una puerta de entrada para quienes buscan iniciar su trayectoria y adquirir experiencia.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar logístico o bodega – Barranquilla

Empresa empleadora: Listos S.A.S.

Salario: $ 1.750.000

Importante empresa del sector de consumo masivo requiere para su equipo de trabajo bachilleres para el cargo de auxiliar logístico o de bodega, con mínimo 6 meses de experiencia certificable y reciente.

Requerimientos:

Mayor de edad.

Bachiller culminado y certificado hasta grado 11.

Vivir en Barranquilla.

Experiencia reciente como auxiliar logístico con mínimo 6 meses certificable.

Haber manejado turnos rotativos.

Disponibilidad completa de lunes a sábado.

¡Aplique acá!

Auxiliar de enrutamiento logístico – Funza

Empresa: Levapan

Salario: A convenir

Levapan busca un(a) auxiliar logístico que disfrute coordinar, organizar y asegurar que cada ruta, cada vehículo y cada entrega estén en el lugar correcto, en el momento preciso.

Responsabilidades:

Gestionar y controlar inventarios de producto.

Planificar y coordinar procesos de distribución y transporte.

Realizar enrutamiento diario según novedades operativas y comerciales.

Asignar vehículos considerando capacidad, trayecto y tipo de carga.

Utilizar sistemas como SAP para control de inventarios y facturación.

Gestionar procesos mediante plataformas WMS y TMS.

Requerimientos:

Tecnólogo(a) en Logística, Administración Industrial o carreras afines.

Mínimo 2 años de experiencia en procesos logísticos.

Manejo de SAP o plataformas similares.

Experiencia con sistemas WMS y TMS.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado en turnos rotativos.

¡Aplique acá!

¿Busca trabajo en Bogotá? Conozca las ofertas disponibles esta semana

Supervisor(a) de logística – Cali

Empresa: Claro

Salario: A convenir

En este rol, será clave para asegurar que las operaciones logísticas sean eficientes y efectivas, contribuyendo directamente a los objetivos estratégicos.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar las operaciones logísticas diarias.

Garantizar la eficiencia en el almacenamiento y distribución de mercancías.

Colaborar con equipos de compras y ventas para optimizar el flujo de inventarios.

Implementar mejoras en los procesos logísticos para aumentar la productividad.

Asegurar el cumplimiento de normativas y estándares de calidad en logística.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como supervisor(a) logística o cargo similar.

Conocimientos avanzados en gestión de inventarios y abastecimiento.

Habilidades en planificación y ejecución de operaciones logísticas.

Capacidad de liderazgo y gestión de equipos.

Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.

¡Aplique acá!

Auxiliar de eventos y logística – Medellín

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

En este rol, será fundamental para garantizar que las actividades académicas, deportivas y culturales se desarrollen de manera ordenada y segura.

Responsabilidades:

Apoyar en actividades operativas y logísticas.

Ejecutar procesos logísticos eficientes.

Coordinar y organizar eventos institucionales.

Gestionar la organización de bodega.

Trasladar y montar materiales para eventos.

Montaje de puestos de trabajo.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

1 año de experiencia en logística.

Licencia de conducción A1 vigente.

Experiencia en coordinación de eventos y soporte logístico.

Habilidad para realizar tareas manuales y funciones operativas.

¡Aplique acá!

Operador logístico – Yopal

Empresa: Claro Colombia

Salario: A convenir

El cargo tiene como finalidad ejecutar labores operacionales y administrativas en los procesos de recibo, almacenamiento, alistamiento y despacho de mercancía, siguiendo políticas y procedimientos internos.

Responsabilidades:

Ejecutar las labores de recibo de mercancía verificando cantidades referencias y estado de los productos según remisiones y órdenes de compra.

Realizar el almacenamiento adecuado de la mercancía en las ubicaciones designadas dentro del almacén o centro de distribución optimizando el espacio y garantizando la rotación de inventarios.

Preparar los pedidos de mercancía para despacho realizando el alistamiento de productos según las solicitudes y órdenes de picking asegurando la precisión y calidad en la preparación.

Gestionar el despacho de mercancía organizando la carga en los vehículos de transporte y elaborando la documentación requerida para la salida de productos.

Mantener el orden y la limpieza de las áreas de trabajo, así como el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Participar en la toma física de inventarios y en los procesos de conciliación de existencias.

Operar equipos y herramientas de manejo de mercancía de forma segura y eficiente.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en procesos logísticos como recibo almacenamiento alistamiento y despacho de mercancía.

Manejo de herramientas ofimáticas básicas (Word Excel).

Conocimiento y manejo de Sistemas de Gestión de Inventarios (WMS).

Experiencia en el uso de radiofrecuencia (RF) y lectores de código de barras.

Bachiller o técnico en logística (deseable).

Conocimiento en normas de seguridad y salud en el trabajo.

Capacidad para trabajar en entornos de alta demanda y cumplimiento de objetivos.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.