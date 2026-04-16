¿Busca trabajo en Bogotá? Conozca las ofertas disponibles esta semana

Durante el trimestre móvil diciembre 2025 - febrero 2026, Bogotá registró una tasa de desocupación del 8,2 %, ubicándose entre las ciudades con mejores indicadores del mercado laboral a nivel nacional. Este resultado refleja una dinámica favorable en la generación de empleo en la capital.

En línea con este comportamiento, la ciudad concentra más de 70 mil ofertas de empleo, ampliando las opciones para quienes buscan encontrar nuevas alternativas laborales.

¿Cuáles son los cargos disponibles?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como administración, diseño, salud, mercadeo y ventas. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.

Trabajo sí hay: ofertas de empleo en Bogotá en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. Foto: Stock

Account manager – Homecenter

Salario: A convenir

En este rol, será clave en el diseño, implementación y supervisión de estrategias comerciales para los servicios de retail media.

Responsabilidades:

Construir gestionar y mantener relaciones comerciales con clientes del Marketplace utilizando CRM Salesforce.

Identificar y desarrollar nuevas oportunidades comerciales con sellers inactivos.

Proporcionar soporte y formación en autogestión de medios publicitarios a los sellers.

Monitorear y analizar el rendimiento de campañas publicitarias evaluando métricas claves como ROI impresiones clics.

Colaborar estrechamente con el área de Marketplace en la evolución comercial del negocio.

Requerimientos:

Experiencia previa como account manager o en roles similares.

Conocimiento en retail media y estrategias comerciales.

Experiencia utilizando CRM Salesforce o herramientas similares.

Habilidades analíticas para evaluar rendimientos de campañas.

Excelentes habilidades comunicativas.

¡Postúlese aquí!

Diseñador gráfico creativo – Soluciones inmediatas

Salario: $ 2.500.000 a $ 2.800.000

Como diseñador gráfico, será una pieza clave en el equipo creativo, manejando proyectos que impactan directamente en la imagen y presentación de la empresa.

Responsabilidades:

Crear y desarrollar conceptos visuales innovadores para campañas de marketing.

Colaborar con el equipo de marketing para garantizar la coherencia visual.

Diseñar materiales gráficos para plataformas digitales e impresas.

Mantenerse actualizado con las tendencias de diseño y tecnologías emergentes.

Asegurar que todos los diseños cumplan con las normas de marca de la empresa.

Requerimientos:

Título en Diseño Gráfico o campo relacionado.

Experiencia mínima de 3 años como diseñador gráfico, creativo o similar.

Dominio de herramientas de diseño como Adobe Creative Suite.

Experiencia en diseño para plataformas digitales y medios impresos.

Habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo.

¡Postúlese aquí!

Ofertas laborales en Bogotá con salarios de hasta 18 millones de pesos

Terapeuta respiratorio – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un terapeuta respiratorio apasionado por la atención humanizada y el cuidado de los pacientes en situaciones críticas.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones detalladas de las funciones respiratorias de los pacientes.

Implementar y supervisar planes de tratamiento respiratorio personalizados.

Colaborar con el equipo médico para optimizar el cuidado del paciente.

Monitorear los signos vitales y ajustar las terapias según sea necesario.

Educar a pacientes y familiares sobre el manejo de equipos respiratorios.

Requerimientos:

Título en Terapia Respiratoria o campo relacionado.

Certificación como terapeuta respiratorio o fisioterapeuta especializado.

Experiencia mínima de 2 años en atención respiratoria en entornos hospitalarios.

Habilidades avanzadas en el uso de equipos de ventilación mecánica.

Compromiso con la atención centrada en el paciente y el trabajo en equipo.

¡Postúlese aquí!

Analista de marketing digital – Alkosto – Ktronix

Salario: A convenir

El objetivo del cargo es proporcionar a los clientes en redes sociales respuestas claras, oportunas y acertadas a sus inquietudes, así como revisar y validar las piezas de pauta online.

Requerimientos:

Profesional en Publicidad, Mercadeo o Comunicación Social.

Experiencia de 1 año en manejo de redes sociales.

Deseable: habilidades en edición de video.

¡Postúlese aquí!

Promotor comercial – DAVIbank

Salario: A convenir

¿Le apasionan las ventas, el contacto con las personas y los logros comerciales? Si le motivan los retos y busca estabilidad, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Presentar y promover nuestros productos financieros a nuevos clientes.

Realizar ventas en frío de manera presencial, generando experiencias positivas.

Construir relaciones de confianza y entender las necesidades de los clientes.

Participar en actividades comerciales para el cumplimiento de metas.

Requerimientos:

Bachiller, técnico o tecnólogo en áreas administrativas, financieras o de mercadeo.

Experiencia mínima de 6 meses en ventas en frío presenciales.

Habilidades comerciales, comunicación asertiva y actitud proactiva.

Pasión por el logro y gusto por trabajar con personas.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.