Ofertas laborales en Bogotá con salarios de hasta 18 millones de pesos

Las vacantes con salarios de hasta 18 millones de pesos mensuales representan una oportunidad para fortalecer la estabilidad financiera y proyectar metas de largo plazo. Ingresos de este rango permiten ampliar la capacidad de ahorro, invertir en educación o vivienda y asumir nuevos proyectos personales con mayor respaldo económico.

Además, este tipo de ofertas suelen estar asociadas a entornos laborales competitivos, donde se valoran la experiencia, la especialización y la capacidad de generar resultados, abriendo la puerta a un crecimiento profesional sostenido.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Médico general

Empresa: Neuromédica

Salario: $ 7.009.666

Importante empresa del sector salud requiere para su equipo de trabajo un profesional en medicina con mínimo 2 años de experiencia.

Responsabilidades:

Brindar atención médica de calidad a los pacientes en consulta externa.

Diagnosticar y tratar enfermedades comunes de manera efectiva.

Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un cuidado integral del paciente.

Mantener registros médicos precisos y actualizados.

Participar en programas de educación para la salud y prevención de enfermedades.

Requerimientos:

Experiencia mínima de un año en consulta externa.

Excelentes habilidades de comunicación y trato al paciente.

Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.

Compromiso con el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional.

¡Postúlese acá!

Coordinador senior de desarrollo de software

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 7.514.000

Este rol le ofrecerá oportunidades de crecimiento profesional, aprendizaje continuo y visibilidad en proyectos de alto impacto.

Responsabilidades:

Definir y liderar estándares de arquitectura de software.

Supervisar la ejecución de proyectos de desarrollo.

Guiar al equipo en el desarrollo de soluciones tecnológicas.

Requerimientos:

Título en Ingeniería de Sistemas o afines.

Experiencia mínima de 5 años en desarrollo de software y gestión de equipos.

Conocimiento en metodologías ágiles.

Experiencia liderando proyectos como coordinador de desarrollo de software o líder técnico de software.

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Estas empresas buscan trabajadores para fines de semana; así puede postularse

Coordinador médico

Empresa: Confidencial

Salario: $ 8.926.000

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.

Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.

Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.

Hacer análisis de informes y proponer acciones de mejora.

Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.

Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con especialización en Ciencias Administrativas o Salud.

Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.

Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.

Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.

Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

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Desarrollador móvil iOS y Android

Empresa: Caracol Televisión

Salario: $12.000.000

En el rol de desarrollador móvil iOS y Android, será una pieza clave para el equipo, ya que se encargará de construir y mantener funcionalidades innovadoras en las aplicaciones móviles, asegurando altos estándares de calidad y experiencia del usuario.

Responsabilidades:

Construir y mantener funcionalidades en aplicaciones móviles iOS y Android.

Integrar reproductores de video y explorar integraciones de IA.

Cumplir con criterios de aceptación y mejorar la experiencia de video OTT.

Requerimientos:

Experiencia en desarrollo móvil con Swift y Kotlin.

Conocimientos en patrones de diseño y pruebas.

Título en informática o experiencia equivalente.

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Ejecutivo comercial en tecnología B2B sector gobierno

Empresa: Open Group

Salario: $ 18.000.000

Como parte del equipo, transformará la manera en que los clientes abordan sus necesidades tecnológicas, estableciendo relaciones duraderas y cumpliendo objetivos de ventas.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de ventas para impulsar el crecimiento de la empresa en el sector tecnológico.

Establecer y mantener relaciones sólidas con clientes potenciales y existentes.

Cumplir y superar los objetivos de ventas establecidos.

Colaborar con otros departamentos para asegurar la satisfacción del cliente.

Mantenerse actualizado sobre las tendencias del mercado y las innovaciones tecnológicas.

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