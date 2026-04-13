EMPLEO

Ofertas laborales en Bogotá con salarios de hasta 18 millones de pesos

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

13 de abril de 2026, 5:30 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

Las vacantes con salarios de hasta 18 millones de pesos mensuales representan una oportunidad para fortalecer la estabilidad financiera y proyectar metas de largo plazo. Ingresos de este rango permiten ampliar la capacidad de ahorro, invertir en educación o vivienda y asumir nuevos proyectos personales con mayor respaldo económico.

Además, este tipo de ofertas suelen estar asociadas a entornos laborales competitivos, donde se valoran la experiencia, la especialización y la capacidad de generar resultados, abriendo la puerta a un crecimiento profesional sostenido.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Mujer trabajando en una oficina.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Médico general

Empresa: Neuromédica

Salario: $ 7.009.666

Importante empresa del sector salud requiere para su equipo de trabajo un profesional en medicina con mínimo 2 años de experiencia.

Responsabilidades:

  • Brindar atención médica de calidad a los pacientes en consulta externa.
  • Diagnosticar y tratar enfermedades comunes de manera efectiva.
  • Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un cuidado integral del paciente.
  • Mantener registros médicos precisos y actualizados.
  • Participar en programas de educación para la salud y prevención de enfermedades.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de un año en consulta externa.
  • Excelentes habilidades de comunicación y trato al paciente.
  • Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.
  • Compromiso con el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional.

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Coordinador senior de desarrollo de software

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 7.514.000

Este rol le ofrecerá oportunidades de crecimiento profesional, aprendizaje continuo y visibilidad en proyectos de alto impacto.

Responsabilidades:

  • Definir y liderar estándares de arquitectura de software.
  • Supervisar la ejecución de proyectos de desarrollo.
  • Guiar al equipo en el desarrollo de soluciones tecnológicas.

Requerimientos:

  • Título en Ingeniería de Sistemas o afines.
  • Experiencia mínima de 5 años en desarrollo de software y gestión de equipos.
  • Conocimiento en metodologías ágiles.
  • Experiencia liderando proyectos como coordinador de desarrollo de software o líder técnico de software.

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Estas empresas buscan trabajadores para fines de semana; así puede postularse

Coordinador médico

Empresa: Confidencial

Salario: $ 8.926.000

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

  • Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.
  • Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.
  • Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.
  • Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.
  • Hacer análisis de informes y proponer acciones de mejora.
  • Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.
  • Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

  • Profesional en Medicina con especialización en Ciencias Administrativas o Salud.
  • Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.
  • Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.
  • Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.
  • Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

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Desarrollador móvil iOS y Android

Empresa: Caracol Televisión

Salario: $12.000.000

En el rol de desarrollador móvil iOS y Android, será una pieza clave para el equipo, ya que se encargará de construir y mantener funcionalidades innovadoras en las aplicaciones móviles, asegurando altos estándares de calidad y experiencia del usuario.

Responsabilidades:

  • Construir y mantener funcionalidades en aplicaciones móviles iOS y Android.
  • Integrar reproductores de video y explorar integraciones de IA.
  • Cumplir con criterios de aceptación y mejorar la experiencia de video OTT.

Requerimientos:

  • Experiencia en desarrollo móvil con Swift y Kotlin.
  • Conocimientos en patrones de diseño y pruebas.
  • Título en informática o experiencia equivalente.

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Ejecutivo comercial en tecnología B2B sector gobierno

Empresa: Open Group

Salario: $ 18.000.000

Como parte del equipo, transformará la manera en que los clientes abordan sus necesidades tecnológicas, estableciendo relaciones duraderas y cumpliendo objetivos de ventas.

Responsabilidades:

  • Desarrollar estrategias de ventas para impulsar el crecimiento de la empresa en el sector tecnológico.
  • Establecer y mantener relaciones sólidas con clientes potenciales y existentes.
  • Cumplir y superar los objetivos de ventas establecidos.
  • Colaborar con otros departamentos para asegurar la satisfacción del cliente.
  • Mantenerse actualizado sobre las tendencias del mercado y las innovaciones tecnológicas.

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Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.