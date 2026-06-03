Transporte aéreo
Tiquetes aéreos para vacaciones de mitad de año podrían tener mucha demanda: Aerocivil estimó el número de viajeros por aire
Por oportunidad y por ahorro, es mejor madrugar a comprar los boletos de avión.
Siga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas
3 de junio de 2026 a las 7:24 a. m.
Tiquetes aéreos Foto: Getty Images/iStockphoto
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento