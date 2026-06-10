Aida Victoria Merlano destapó verdad de su nombre y contó por qué se lo cambió: “Estaba en una depresión tremenda”

Aída Victoria Merlano logró convertirse en una de las creadoras de contenido más reconocidas y seguidas de las redes sociales, conquistando a millones de usuarios gracias a su personalidad, carisma y la manera en que comparte distintos aspectos de su vida. Su presencia digital le permitió construir una amplia comunidad que sigue de cerca cada uno de sus proyectos y publicaciones.

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La barranquillera también ha estado en el centro de la atención mediática por diversos episodios que marcaron su vida personal. Gran parte de esa exposición pública estuvo relacionada con las situaciones judiciales que involucraron a su familia, especialmente a su madre, un tema que durante años generó titulares, debates y constantes reacciones en la opinión pública.

A pesar de las dificultades que enfrentó en ese contexto, la influenciadora continuó desarrollando su carrera en el entorno digital, donde ha compartido reflexiones, experiencias y momentos importantes de su trayectoria. Con el paso del tiempo, logró consolidarse como una de las figuras más comentadas en plataformas digitales, manteniendo el interés de seguidores y medios de comunicación por los acontecimientos que rodean su vida personal y profesional.

Recientemente, Aida Victoria fue foco de reacciones tras revelar la verdad de su nombre, el cual no era “Aida Victoria Merlano”, como se le conoce actualmente. La influencer fue clara acerca de la decisión que tomó, marcando un antes y un después en su realidad.

La barranquillera, a través de una transmisión en Kick, comentó que su nombre real era Caroline, y había querido cambiarlo por su mamá, quien fue detenida y afrontaba líos judiciales.

“Toda mi vida me llamé Caroline y yo me cambié el nombre cuando mi mamá la metieron presa, tenía yo 18. Cuando la metieron presa mi mamá estaba en una depresión tremenda y me decía cómo: ‘Si tu te avergüenzas de que te relacionen conmigo o que sepan que yo soy tu mamá, o sea tu di que yo no soy tu mamá y listo’, yo le dije: ‘Yo me siento super orgullosa de ti’, entonces me fui a una notaria y me puse el nombre de mi mamá“, contó.

Los usuarios no dudaron en reaccionar, expresando su sorpresa con la historia que había detrás.

“¿Es verdad? porque es muy bonita historia“; “El cambio del nombre le cambió la vida”; “Los verdaderos seguidores de Aida sabemos la historia”; “Con la historia de ella podrían hacer una novela”; “No sabía eso”; “Con la historia de ella podrían hacer una novela”; “Es muy profunda”, entre otros comentarios.