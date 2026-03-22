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Aida Victoria, muy afectada, confesó el peso de culpa que lleva tras muerte de Yeison Jiménez: “Uno da por sentado un después”

La creadora de contenido recordó al fallecido cantante de música popular y soltó detalle.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

22 de marzo de 2026, 8:50 a. m.
Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano Foto: YouTube Vos Podés

Aida Victoria Merlano llamó la atención de millones de personas con una sentida entrevista que concedió a Tatiana Franko, para el formato Vos Podés, donde no dudó en abrir su corazón y contar sobre los momentos que la marcaron hasta el presente.

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Más allá de hablar sobre lo ocurrido con su expareja, el ‘agropecuario’, su proceso materno y el impacto de algunas personas en su vida, la creadora de contenido decidió tocar un tema que la marcó, relacionado con Yeison Jiménez, quien murió en enero de 2026.

Aida Victoria llegó al asunto del cantante de música popular en plena conversación cuando relató una anécdota muy emotiva, enfocada en un contacto que no hizo a finales de 2025. La famosa indicó que la pérdida de su amigo le dejó un peso de culpa, precisamente por posponer situaciones.

De acuerdo con lo mencionado, la influencer comentó que un amigo una vez se puso en contacto con ella, asegurándole que Yeison Jiménez la estaba buscando. Con su tono característico, la barranquillera puntualizó que se le hizo raro, pues siempre hablaban directamente.

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Aunque su intención era molestarlo y hacerle broma por no escribirle o llamarla directamente, el tiempo pasó y nunca hizo dicho contacto, por lo que el posponer le pasó cuenta de cobro y la marcó muy fuerte en el corazón.

“Eso fue en diciembre. Pensé en hablarle, pero después dije: ‘No, no le voy a hablar, lo voy a agarrar un día por videollamada y le jodo la vida’. Pero estaba lanzando el libro, estaba en otros proyectos, estaba full de reuniones, llena de trabajo. Siempre se me quedaba para después”, dijo.

Aida Victoria y Yeison Jiménez
Aida Victoria y Yeison Jiménez Foto: Instagram @aidavictoriam - @oficialhassam / Montaje SEMANA

Aida Victoria se afligió y recordó que nunca llamó a Yeison Jiménez, por lo que la noticia de la muerte de su amigo fue un impacto que sigue llevándola a que sienta una culpa muy grande.

Nunca lo llamé, y un día en el carro, una de las nanas del niño dijo: ‘¿Vieron que murió Yeison Jiménez?’. Ahí pensé en que no iba a dejar nada para después. Si hoy quiero llamar a alguien, lo llamó hoy. Si quiero decir te amo, lo digo hoy. Si tengo una conversación pendiente con alguien, tengámosla ya”, comentó, muy afectada.

@chismesitooajeno

No dejes nada para después. La vida es corta, haz las llamadas, ten las conversaciones, vive el momento. El tiempo es ahora. #Reflexion #Vida #Momentos #NoTeQuedesConLasGanas #ActitudPositiva

♬ sonido original - 🌷Taly Ramírez🌷

Más adelante, Merlano revivió una charla con la esposa del cantante, donde hizo una reflexión sobre los planes a futuro y la poca certeza que había de que llegarían. “Entendí que uno da por sentado un después que uno no sabe si llegará”, afirmó.

En cuanto al vínculo con el intérprete de Aventurero, la empresaria indicó que siempre existió una conexión muy bonita y confiable, siendo amigos en los momentos más duros del otro.

Me daba tanto palo... siempre tuvimos una amistad muy chévere. Cuando a mí me quisieron meter presa, él estuvo. Cuando tuve un tema con mi mamá de Venezuela, el man me ayudó de unas maneras”, afirmó.

“Cuando eso pasó, yo dije: No puedo dejar que las cosas se me queden para después”, agregó.