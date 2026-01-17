Aida Victoria destapó conversación con esposa de Yeison Jiménez y aclaró detalle en el homenaje: “Por respeto a la familia”

El pasado miércoles 14 de enero, el Movistar Arena de Bogotá fue escenario del homenaje póstumo a Yeison Jiménez, un acto al que acudieron cientos de fanáticos para respaldar a la familia del cantante y reunirse con reconocidas figuras de la música popular.

El evento transcurrió en medio de momentos cargados de sentimiento, recuerdos y melancolía, en los que se rindió tributo a la trayectoria y al legado de una de las voces más emblemáticas del género popular en Colombia.

Homenaje a Yeison Jiménez. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

En medio de los contenidos que se vieron sobre el homenaje póstumo, un video llamó la atención de los curiosos, ya que se podía ver a Aida Victoria Merlano como asistente, sentada junto a Sonia, esposa de Yeison Jiménez.

La creadora de contenido se veía dialogando con la mujer, mientras se llevaban a cabo en el escenario los puntos del protocolo. La barranquillera movía sus manos y le hablaba al oído a la compañera sentimental del fallecido cantante, despertando curiosidad en quienes las grabaron.

El post se enfocó en asegurar que Aida Victoria estaba manifestando su descontento con el actuar de los amigos de Jiménez, por lo que estaría reprochándolos y quejándose con Sonia Restrepo.

Ante la ola de reacciones, la influencer decidió aclarar lo ocurrido y destapar la conversación que tuvo con la esposa del intérprete, dejando sobre la mesa las noticias falsas que se replicaban en redes sociales.

“Yo creo que es deber de uno ser muy crítico en cuanto a qué consumo, cómo lo consume y cuestionarlo todo… uno ya no sabe qué es verdad y qué es mentira”, dijo en un video que publicó en Instagram.

La famosa ubicó el clip en un lateral de su grabación, relatando cómo fue que terminó sentada al lado de la familia en el homenaje. Sus declaraciones fueron puntuales, explicando que la hermana de Yeison fue quien la acercó.

“Como este video, que está absolutamente descontextualizado, y entre otras cosas, a mí no me compete criticar a nadie y desde lo genuino no me nace, porque no hay ninguna conducta reprochable dentro de los amigos de Yeison”, dijo.

“Yo llegué al velorio y me hice atrás, de pronto por respeto a la familia no me quería acercar al cajón, y Lina, la hermana de Yeison, es la que me acerca. Ahí estaba Sonia, le doy las condolencias, me empieza a contar una serie de cosas, entonces me le hago al lado”, contó en las imágenes.

Aida Victoria reveló que Restrepo le dijo unas palabras cargadas de dolor y tristeza por la pérdida, a lo que ella le dio fuerzas e impulso para que saliera adelante, apoyándose en el hombre que había tenido en su vida.

“Estábamos teniendo una conversación bastante larga, y en esos 30 segundos de videos es la parte de la conversación donde Sonia me dice: ‘Yo no voy a poder con esto’. Yo le digo: ‘Ese hombre te va a dar la fuerza que tú necesitas para pararte duro, no se te puede olvidar quién eres, tú eres una hembra, tienes unos hijos maravillosos’”, contó en la grabación.

Esto llevó a que enfatizara cómo se tergiversó todo, acusándola de algo que ni siquiera había hablado con los allegados del cantante.

“Pero es impresionante cómo 30 segundos de un video distan tanto de lo que pasó en la realidad”, puntualizó.