Aída Victoria Merlano confesó cómo Yeison Jiménez le ayudó en su segunda condena: “Unas palabras de Yeison me dieron el norte”

La influencer abrió su corazón y dejó ver lo mucho que le impactó la muerte del cantante.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

13 de enero de 2026, 4:59 p. m.
Aída Victoria Merlano relató cómo Yeison Jiménez la ayudó en su segunda condena.
Aída Victoria Merlano relató cómo Yeison Jiménez la ayudó en su segunda condena. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @aidavictoriam - Instagram: @yeison_jimenez

En la tarde del pasado sábado 10 de enero, Colombia se vistió de luto al conocer la noticia del lamentable fallecimiento de uno de los más grandes músicos de la música popular nacional, Yeison Jiménez.

El famoso cantante perdió la vida cuando estaba a bordo de una avioneta que perdió el control y se accidentó entre Paipa y Duitama.

Hassam tomó inesperada decisión tras muerte de Yeison Jiménez y expuso razón: “Era un chiste”

La pérdida de este gran artista dejó un vacío tanto en sus fanáticos, como en su familia y amigos con los que conectó realmente bien a lo largo de sus 34 años.

De su mismo género musical, cantantes como Luis Alfonso, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Ciro Quiñonez, Paola Jara, Jhon Alex Castaño, entre otros, manifestaron el profundo dolor que les causaba la muerte de Yeison Jiménez.

Jhon Alex Castaño preocupa con decisión que tomó tras muerte de Yeison Jiménez; desató reacciones por videos

Hermano de Yeison Jiménez se pronunció tras dolorosa muerte del cantante y expuso promesa que no cumplieron: “Solo cuatro días”

“Es el peor ser humano del mundo”: Mark Ruffalo arremete contra Trump y denuncia “invasión ilegal” a Venezuela

Hassam tomó inesperada decisión tras muerte de Yeison Jiménez y expuso razón: “Era un chiste”

Familia de Yeison Jiménez dio importante anuncio por homenaje al cantante en Bogotá

Se conoce qué habría hecho el piloto de Yeison Jiménez en el aire, segundos antes de que avioneta cayera y explotara

Ola de memes tras el estreno de ‘La casa de los famosos 3′; Melissa Gate y los atuendos fueron protagonistas: “Vestido de licuadora”

Ex de Aida Victoria Merlano le dio inesperado regalo a Yina Calderón y subió video para presumirlo

Yina Calderón apareció en video abrazada con el ex de Aida Victoria; desataron reacciones: “No cae más bajo porque no hay fondo”

Aída Victoria Merlano, en contra de Westcol por defender a su ex, Juan David Tejada: “Me duelen tus palabras”

El cantante de música popular recibirá homenaje póstumo en la ciudad de Bogotá.
El cantante de música popular recibirá homenaje póstumo en la ciudad de Bogotá. Foto: Instagram @Yeison Jiménez - Semana

Aída Victoria Merlano se pronunció y lamentó muerte de Yeison Jiménez

En redes sociales, otras figuras públicas dejaron reacciones y comentarios tras conocer la lamentable muerte del artista y una de las que reveló que tenía una gran cercanía al cantante fue la influencer barranquillera Aída Victoria Merlano.

A través de las historias en su cuenta oficial de Instagram, Aída publicó algunas fotografías y videos que tenía junto al cantante y empresario para expresar cuando le afectaba su partida. Además, confesó que Jiménez fue una pieza clave para recuperarse en medio de los líos legales que enfrentó hace un tiempo.

“Es un momento duro a nivel empresarial, unas palabras de Yeison me dieron el norte para saber qué hacer. Cuando me condenaron la segunda vez, no quería contestarle el teléfono a nadie, pero cuando él me llamó, entendí muchas cosas. Yeison no solo era un artista admirable, tenía una mente brillante. Qué en paz descanse un grande”, fue lo primero que escribió la creadora de contenido, dejando claro que fue él quien le ayudó para salir adelante.

Aída Victoria Merlano lamentó la muerte de Yeison Jiménez.
Aída Victoria Merlano lamentó la muerte de Yeison Jiménez. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @aidavictoriam

De igual forma, Merlano afirmó que Yeison fue un gran hombre y que muchas personas que tuvieron que ver con él, seguramente tendrán historias que siempre recordarán.

“Todo el que tuvo la fortuna de cruzarse con Yeison tiene una historia para contar del hermoso ser que era. Un hombre espiritual, muy humano, absolutamente generoso, con mucho para enseñar... Duele como un hp que alguien así se vaya tan pronto de este mundo”, agregó.

Se conoce qué habría hecho el piloto de Yeison Jiménez en el aire, segundos antes de que avioneta cayera y explotara

El día siguiente a la muerte del cantante, Aída volvió a pronunciarse y relató cómo se arrepintió de no hacer una llamada que dejó pendiente con él para trabajar juntos.

“Me hacía ilusión volverlo a ver porque quería contarle tantas cosas... Me emocionaba que se nos diera por fin el chance de trabajar. Pero estaba en tantas cosas, que quedó en un: ‘Cuando salga de esto, lo llamo’. Me duele mucho no haber hecho esa llamada, porque ese después no va a llegar y esa conversación nunca va a pasar. No dejen que se les pase la vida creyendo que siempre tendrán tiempo. Si algo les nace, háganlo hoy”, concluyó.

