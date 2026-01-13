Gente

Se conoce lo que habría hecho piloto de Yeison Jiménez en el aire segundos antes de que avioneta cayera y explotara

La ministra de Transporte contó nuevos detalles relacionados con el trágico accidente en el que murió el cantante.

13 de enero de 2026, 12:37 p. m.
Yeison Jiménez y el piloto que también murió en trágico accidente
Yeison Jiménez y el piloto que también murió en trágico accidente Foto: Foto 1: @henao_velezSA - API / Foto 2: Getty Images / Foto 3: @ultimahoracol_ - API

Todavía no se sabe con exactitud las causas que desencadenaron el terrible accidente en el que murió el cantante Yeison Jiménez y parte de su equipo de trabajo. Todo ocurrió después de que la avioneta en la que viajaban cayera tras pocos segundos de despegar desde Paipa, en Boyacá.

La Aeronáutica Civil adelanta las respectivas investigaciones para esclarecer qué fue lo que ocurrió con exactitud, pero hasta el momento se tienen varias hipótesis que no se han confirmado.

Yeison Jiménez
Yeison Jiménez falleció a sus 34 años el 10 de enero de 2026. Foto: Instagram @yeison_jimenez

Sin embargo, poco a poco, se han ido conociendo nuevos detalles del siniestro y lo que pasó pocos segundos antes de la explosión que acabó con la vida de los ocupantes de la aeronave.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, habló sobre el caso y confirmó que la avioneta sí alcanzó a subir varios metros, ya que en un primer momento se dijo que ni siquiera había podido despegar.

La aeronave sí alcanzó a hacer el despegue, aunque digamos sin lograr hacer una elevación adecuada, pero alcanzó a mantener el vuelo algunos minutos”, comentó.

Lo que más llamó la atención fue que la jefa de la cartera de Transporte también se refirió a lo que, supuestamente, intentó hacer el piloto segundos antes de que, lamentablemente, cayeran y murieran todos los ocupantes.

“Al parecer, hubo un intento de giro que es interpretado hasta ahora como intento por devolverse a la pista”, señaló.

Con ello, se confirmaría que quien iba al frente de la aeronave intentó descender nuevamente al percatarse de que algo no iba bien, pero lastimosamente no pudo y todo terminó con el fatal desenlace, que hoy genera luto en todo el país.

Rojas precisó que la colisión de la avioneta se presentó cerca de 2.1 kilómetros de la pista desde la que arrancó. Por ahora, todo está siendo investigado y se espera que, en los próximos días, se confirme el motivo del trágico siniestro.

Mientras que este proceso avanza, la familia de Yeison Jiménez y sus seguidores preparan lo que será el último adiós para el intérprete. El cuerpo ya fue entregado a sus seres queridos y se espera que, en las próximas horas, se brinde más información sobre su despedida.

Todo apunta a que el funeral se realizaría en el Movistar Arena, en Bogotá, hasta donde los fanáticos del cantante podrán acercarse y estar con él por última vez.

