Aparece amigo de Yeison Jiménez y revela lo que el cantante le dijo sobre la avioneta horas antes del accidente: “Estaba fallando”

El amigo del cantante contó lo que este le dijo la noche anterior al siniestro en el que murió junto a varios integrantes de su equipo.

Redacción Gente
13 de enero de 2026, 11:38 a. m.
Yeison Jiménez y el accidente en el que perdió la vida
Yeison Jiménez y el accidente en el que perdió la vida Foto: Fotomontaje El País

Sigue la consternación por la muerte de Yeison Jiménez, uno de los cantantes de la música popular de Colombia, y parte de su equipo. El artista falleció en un trágico accidente de avioneta en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá.

Poco a poco se han conocido más detalles de lo que hay alrededor del hecho, aunque hasta el momento no se han confirmado las causas exactas. La Aeronáutica Civil precisó que la aeronave alcanzó a subir por los aires y, pocos segundos después, cayó al suelo.

Los familiares del cantante recibieron el cuerpo tras los procedimientos legales.
Yeison Jiménez, cantante de música popular que murió en terrible accidente de avioneta. Foto: Getty Images / Medicina Legal

En medio de lo mucho que se ha hablado del tema, a través de redes sociales, más específicamente de Instagram, se hizo viral una publicación que realizó un amigo de Jiménez y en la que contó lo que, supuestamente, el intérprete le dijo pocas horas antes del siniestro.

Detrás de la publicación está Esteban López Botero, conocido en Medellín como el Pollo López, quien era muy cercano a Yeison. El hombre se despidió de su amigo y allí contó lo que, supuestamente, le dijo sobre la avioneta.

Que falla, parcero, y justo anoche hablamos para vernos y nos dijiste que la avioneta estaba fallando”, comenzó diciendo en el post en que subió una foto junto al nacido en Caldas.

El Pollo López aprovechó para destacar el talento que tenía el artista y que lo llevó a convertirse en uno de los más granes e importantes de la música en todo el país. “Se fue uno de los más grandes del género”, dijo.

Mucha fuerza a su familia y que Dios lo tenga en su santa gloria”, añadió.

La publicación no tardó en hacerse viral en las redes sociales y despertó muchos comentarios de los seguidores que tenía el intérprete de canciones como Vete, Hasta la Madre y Ni tengo ni necesito.

Hasta el momento, no se sabe con exactitud los motivos por los que la avioneta terminó cayendo poco después de despegar, por lo que las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.

El cuerpo de Yeison Jiménez ya fue identificado y en horas de la noche de este lunes se le entregó a su familia. Este martes, 13 de enero, el funeral se realizará en el Movistar Arena, hasta donde los seguidores podrán acercarse para darle el último adiós a la persona que los marcó para siempre con su voz y sus letras.

