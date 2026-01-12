Yeison Jiménez hizo importante petición antes de morir; Diomedes Díaz está involucrado

Tras la confirmación de la muerte de Yeison Jiménez, una gran cantidad de artistas colombianos se ha manifestado en redes sociales y ha compartido algunos de los recuerdos que guarda con el cantante de música popular. }

Colegas del género como Jessi Uribe, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Jhon Alex Castaño, Paola Jara, El Charrito Negro, Luis Alfonso, Ciro Quiñones, entre otros, han dejado mensajes a través de Instagram, expresando el dolor que les genera su inesperada y repentina partida.

Sin embargo, artistas de otros géneros, que también hicieron parte de la vida del cantante caldense, han compartido imágenes y videos para recordar su vínculo.

El artista falleció en medio de un accidente aéreo el sábado, 10 de enero. Foto: Tomada de redes A.P.I. / Getty

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Martín Elías Jr., hijo de Martín Elías y nieto de Diomedes Díaz, quien a través de Instagram expuso una importante conversación que sostuvo con el intérprete de Vete y Ya no mi amor.

En el chat que sostuvieron el 4 de agosto de 2025, el fallecido artista le hizo una curiosa e importante petición.

“Papi, quiero pedirte algo. Yo quiero que me regales algo de tu abuelo, es mi ídolo. Lo amo”, le escribió.

Como respuesta, el nieto del ‘Cacique de la Junta’ respondió: “Hermano, ¿qué quiere? ¿Botas? ¿Camisas?“.

“Lo que sea, es para mí”, indicó Yeison.

Esta fue la petición que el fallecido artista de música popular le hizo al nieto de Diomedes Díaz. Foto: Instagram @martineliasjr

Por otro lado, el joven cantante vallenato compartió un mensaje cargado de dolor al recordar su amistad con el artista.

“Tengo el corazón roto y el alma en tristeza, mis cercanos saben lo que mucho que te admiraba, eres uno de mis cantantes favoritos. Hermano, no sabes cuánto te quiero gracias por ese cariño que siempre me reflejabas solo le pido a Dios que descanses en paz".

Además, en la noche del lunes 12 de enero publicó un video de su más reciente show, en el que realizó un homenaje especial a Yeison Jiménez.

“Cuando estés entrando al cielo salúdame a mi papá. Hermano no sabes cuando te admiraba y así como te lo hice saber en vida es mi deber seguir recordándote ahora que no estás. Qué viva por siempre”, escribió.

En la sección de comentarios, los admiradores de ambos artistas se pronunciaron y compartieron el dolor por la pérdida de Yeison Jiménez.

“Qué buen mensaje, y una excelente voz, tal palo tal astilla”; “Te estás perfilando como uno de los grandes del género”; “Mejores palabras imposibles”; “Me atrevo a decir que se nos fue el número 1 del género popular en Colombia y el mundo, qué gran legado nos dejaste” y “Es el mismo dolor que cuando se fue tu papá... qué vacío, qué pérdida tan irreparable”, son algunas de las ideas que se plasmaron.