Gente

Yeison Jiménez hizo importante petición antes de morir; Diomedes Díaz está involucrado

Martín Elías Jr. destapó conversación con el fallecido cantante por medio de sus redes sociales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

13 de enero de 2026, 2:36 a. m.
El cantante de música popular le envió mensaje al nieto del Cacique de la Junta.
El cantante de música popular le envió mensaje al nieto del Cacique de la Junta. Foto: Instagram @yeison_jimenez / YouTube: Diomedes Díaz

Tras la confirmación de la muerte de Yeison Jiménez, una gran cantidad de artistas colombianos se ha manifestado en redes sociales y ha compartido algunos de los recuerdos que guarda con el cantante de música popular. }

Colegas del género como Jessi Uribe, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Jhon Alex Castaño, Paola Jara, El Charrito Negro, Luis Alfonso, Ciro Quiñones, entre otros, han dejado mensajes a través de Instagram, expresando el dolor que les genera su inesperada y repentina partida.

Sin embargo, artistas de otros géneros, que también hicieron parte de la vida del cantante caldense, han compartido imágenes y videos para recordar su vínculo.

Testigos presenciales aportaron detalles clave sobre los segundos previos al choque.
El artista falleció en medio de un accidente aéreo el sábado, 10 de enero. Foto: Tomada de redes A.P.I. / Getty

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Martín Elías Jr., hijo de Martín Elías y nieto de Diomedes Díaz, quien a través de Instagram expuso una importante conversación que sostuvo con el intérprete de Vete y Ya no mi amor.

Gente

Números para ganar la lotería del 13 de enero; Walter Mercado destapó cifras mágicas

Gente

Así fue la participación de Yeison Jiménez en ‘La casa de los famosos’; reviven escenas especiales

Gente

Medicina Legal confirmó la entrega del cuerpo del cantante Yeison Jiménez a sus familiares

Gente

🔴 En vivo | Estreno de ‘La casa de los famosos 3′: este es el nuevo diseño de los espacios y habitaciones

Gente

“Miguel y yo lo admiramos”: el mensaje de María Claudia Tarazona tras la muerte de Yeison Jiménez

Gente

Fuertes críticas a Yeferson Cossio por su reacción a la muerte de Yeison Jiménez; fue confrontado

Gente

Hermana de Yeison Jiménez lanzó importante alerta tras la muerte del cantante: “Es muy difícil”

Gente

Yeison Jiménez y el giro que planeaba darle a su vida luego de cumplir 35 años: “Llevo 20 años trasnochando”

Nación

Cuerpos de Yeison Jiménez y de su mánager serán entregados este lunes a sus familias. Medicina Legal los identificó

Gente

Esta era la gira de conciertos que tenía programada Yeison Jiménez para enero de 2026; sus seguidores lo esperaban con ansias

En el chat que sostuvieron el 4 de agosto de 2025, el fallecido artista le hizo una curiosa e importante petición.

“Papi, quiero pedirte algo. Yo quiero que me regales algo de tu abuelo, es mi ídolo. Lo amo”, le escribió.

Fuertes críticas a Yeferson Cossio por su reacción a la muerte de Yeison Jiménez; fue confrontado

Como respuesta, el nieto del ‘Cacique de la Junta’ respondió: “Hermano, ¿qué quiere? ¿Botas? ¿Camisas?“.

“Lo que sea, es para mí”, indicó Yeison.

Esta fue la petición que el fallecido artista de música popular le hizo al nieto de Diomedes Díaz.
Esta fue la petición que el fallecido artista de música popular le hizo al nieto de Diomedes Díaz. Foto: Instagram @martineliasjr

Por otro lado, el joven cantante vallenato compartió un mensaje cargado de dolor al recordar su amistad con el artista.

“Tengo el corazón roto y el alma en tristeza, mis cercanos saben lo que mucho que te admiraba, eres uno de mis cantantes favoritos. Hermano, no sabes cuánto te quiero gracias por ese cariño que siempre me reflejabas solo le pido a Dios que descanses en paz".

Hermana de Yeison Jiménez lanzó importante alerta tras la muerte del cantante: “Es muy difícil”

Además, en la noche del lunes 12 de enero publicó un video de su más reciente show, en el que realizó un homenaje especial a Yeison Jiménez.

“Cuando estés entrando al cielo salúdame a mi papá. Hermano no sabes cuando te admiraba y así como te lo hice saber en vida es mi deber seguir recordándote ahora que no estás. Qué viva por siempre”, escribió.

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

En la sección de comentarios, los admiradores de ambos artistas se pronunciaron y compartieron el dolor por la pérdida de Yeison Jiménez.

“Qué buen mensaje, y una excelente voz, tal palo tal astilla”; “Te estás perfilando como uno de los grandes del género”; “Mejores palabras imposibles”; “Me atrevo a decir que se nos fue el número 1 del género popular en Colombia y el mundo, qué gran legado nos dejaste” y “Es el mismo dolor que cuando se fue tu papá... qué vacío, qué pérdida tan irreparable”, son algunas de las ideas que se plasmaron.

Más de Gente

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.

Números para ganar la lotería del 13 de enero; Walter Mercado destapó cifras mágicas

El Canal RCN recordó la participación de Yeison Jiménez en 'La casa de los famosos Colombia'.

Así fue la participación de Yeison Jiménez en ‘La casa de los famosos’; reviven escenas especiales

Los familiares del cantante recibieron el cuerpo tras los procedimientos legales.

Medicina Legal confirmó la entrega del cuerpo del cantante Yeison Jiménez a sus familiares

Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

🔴 En vivo | Estreno de ‘La casa de los famosos 3′: este es el nuevo diseño de los espacios y habitaciones

La viuda del líder político compartió doloroso mensaje por la muerte del cantante popular.

“Miguel y yo lo admiramos”: el mensaje de María Claudia Tarazona tras la muerte de Yeison Jiménez

El creador de contenido recibió críticas por parte de los seguidores del fallecido artista.

Fuertes críticas a Yeferson Cossio por su reacción a la muerte de Yeison Jiménez; fue confrontado

La hermana del fallecido artista habló de situación que preocupa su familia.

Hermana de Yeison Jiménez lanzó importante alerta tras la muerte del cantante: “Es muy difícil”

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez y el giro que planeaba darle a su vida luego de cumplir 35 años: “Llevo 20 años trasnochando”

La hija del fallecido cantante publicó emotivo video en sus redes sociales.

Esta era la gira de conciertos que tenía programada Yeison Jiménez para enero de 2026; sus seguidores lo esperaban con ansias

Yeison Jiménez

Así sería la despedida de Yeison Jiménez en Bogotá: sus fans podrían darle el último adiós en una ceremonia especial

Noticias Destacadas