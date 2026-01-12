Gente

Fuertes críticas a Yeferson Cossio por su reacción a la muerte de Yeison Jiménez; fue confrontado

El creador de contenido habló del fallecido cantante en reciente transmisión y sus palabras causaron controversia.

Laura Camila Másmela Bernal

12 de enero de 2026, 9:55 p. m.
El creador de contenido recibió críticas por parte de los seguidores del fallecido artista.
El creador de contenido recibió críticas por parte de los seguidores del fallecido artista.

En la tarde del sábado 10 de enero, los fanáticos de Yeison Jiménez recibieron la lamentable noticia de su fallecimiento, producto de un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá.

Rápidamente, esta información se viralizó en distintas plataformas sociales, generando reacciones al respecto, además de pronunciamientos especiales por parte de algunas de las personalidades más importantes del mundo del entretenimiento.

Aunque muchos compartieron su dolor junto a fotografías y videos de momentos especiales que vivieron junto al intérprete de Vete, Aventurero y Ya no mi amor, el creador de contenido digital Yeferson Cossio tuvo una reacción que no fue bien recibida por los fanáticos del cantante.

Yeison Jiménez murió en enero de 2026 tras un accidente aéreo.
Yeison Jiménez murió en enero de 2026 tras un accidente aéreo.
Horas después del siniestro, Yeferson Cossio se conectó a una transmisión en vivo en la que, como es habitual, interactuó con miles de personas que le dejaron algunas preguntas respecto a su vida personal y, en este caso, sobre el fallecimiento que enluta a miles de personas en el país.

“Yeferson, ¿cómo te dio la muerte de Yeison Jiménez?”, fue una de las dudas que plasmaron sus seguidores.

A lo que el influenciador paisa respondió: “Pues, la vida sigue, hay que seguir adelante siempre”.

Video: esposa de Yeison Jiménez llegó al lugar del accidente; su reacción causó dolor

Este corto mensaje generó molestia entre los internautas, quienes consideraron que su forma de referirse al tema fue demasiado seca y poco asertiva, lo que le ocasionó miles de críticas por parte de los seguidores que comentaron el video, el cual fue replicado por una gran cantidad de páginas de Instagram dedicadas al chisme y al entretenimiento.

“Si ese no cuida ni la vida de él, ¿creen que le va a importar la vida de otros?”; “Debió decir otra cosa, al menos por respeto a su familia”; “De una persona agrandada como él, no se puede esperar nada”; “A una persona que no se ama a sí misma, jamás le va a importar nada”; “Si no quiere responder a una pregunta, ¿para qué la lee?” y “Nadie siente el dolor del otro”, escribieron.

Hace apenas unas semanas, el influencer fue sancionado por la comercialización del “método Cossio”, con el que prometía a sus compradores darles la fórmula para amasar una fortuna como la de él.
Yeferson Cossio recibe duras críticas tras hablar de la muerte de Yeison Jiménez. Foto: Mariano Vimos
No obstante, otros salieron en su defensa y argumentaron que su respuesta no fue incorrecta y que el hecho de haber sido distinta a la esperada no lo hace merecedor de malos comentarios.

“Él dijo una realidad, la vida sigue. Creo que muchas personas exageran (…) seamos claros, a los únicos que les duele es a su familia y a los verdaderos amigos”; “No veo fallas en su lógica, la vida sigue. Muy triste y todo, pero debemos continuar. La muerte es parte de la vida” y “No dijo mentiras”, se lee.

