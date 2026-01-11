Gente

Video: esposa de Yeison Jiménez llegó al lugar del accidente; su reacción causó dolor

Por medio de redes sociales, los fanáticos del artista han mostrado apoyo a la familia.

Laura Camila Másmela Bernal

11 de enero de 2026, 12:35 p. m.
Sonia Restrepo rompió en llanto al llegar al lugar en el que murió el cantante
Sonia Restrepo rompió en llanto al llegar al lugar en el que murió el cantante Foto: Instagram @yeisonjimenez

El mundo de la música popular está de luto, pues en las horas de la tarde del sábado 10 de enero se confirmó el fallecimiento de Yeison Jiménez y otras cinco personas que iban a bordo de una avioneta que se accidentó mientras se dirigían a lo que sería una presentación en la plaza de Marinilla, Antioquia.

Con el paso de las horas, miles de personas, entre ellas seguidores, amigos cercanos, colegas y familiares, se han pronunciado a través de las redes sociales y, mediante distintas publicaciones, han compartido el dolor que les deja la partida del artista.

Yeison Jiménez y su esposa
Yeison Jiménez y su esposa Foto: Instagram @yeison_jimenez
En el caso de su esposa, Sonia Restrepo, hasta el momento no se ha emitido una declaración oficial, ya que no suele ser activa en redes sociales y mantiene un bajo perfil en las plataformas, las cuales conserva en privado y exclusivamente para personas con quienes se relaciona.

Sin embargo, personas que llegaron al lugar del accidente captaron el momento exacto en el que la mujer y sus hijas arribaron al terreno donde cayó la avioneta y, en medio del llanto, lamentaron su partida.

Como era de esperarse, los fanáticos del artista se pronunciaron por medio de la sección de comentarios y se mostraron bastante afectados por las imágenes, pues de fondo se escuchan los gritos de tristeza y llanto de Sonia, quien va acompañada de algunas personas que la sostienen y ayudan en el difícil momento.

“Me da mucha tristeza porque Yeison quería vivir para ver a su familia feliz, ver a su bebé crecer. Cuando se soñó lo de la avioneta reiteradas veces, él entró en depresión y ansiedad por eso porque no se quería ir del mundo. Q.E.P.D.”; “Dios, no se puede imaginar el dolor de la familia”; “Si es doloroso para mí, no me imagino para sus familiares, que los proteja”; “Fortaleza y resiliencia para Sonia y sus hijas, qué momento tan complicado”; “Qué tristeza que los grandes siempre mueren en accidentes”; “Mucha fortaleza, que Dios lo reciba desde el cielo para que sea el ángel de la alegría y de la música popular. Desde allí cuidará a su familia hermosa. “Qué descanse en paz”, y “No la conocía, pero desde que me enteré del accidente, pienso mucho en su dolor” son algunas de las palabras que resaltan.

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

Por el momento, las causas del accidente continúan en investigación, y los seguidores de su música están a la espera de conocer detalles de lo ocurrido.

