Cantantes de música popular reaccionaron al fallecimiento del cantante; lloraron en video

Entre lágrimas, los artistas compartieron dolorosos mensajes por la muerte de su colega

Laura Camila Másmela Bernal

11 de enero de 2026, 2:03 a. m.
Yeison Jiménez, Pipe Bueno, Jessi Uribe y Jhonny Rivera.
Yeison Jiménez, Pipe Bueno, Jessi Uribe y Jhonny Rivera. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images - Foto 3: Getty Images - Foto 4: Canal de YouTube Johnny Rivera

Al darse a conocer el fallecimiento de Yeison Jiménez, uno de los cantantes de música popular más exitosos de la actualidad, miles de personas han reaccionado a lo ocurrido por medio de redes sociales.

A lo largo de las horas, algunos de sus colegas se han manifestado a través de sus perfiles de Instagram y han compartido dolorosos mensajes en los que se despiden del cantante y recuerdan algunos de los momentos más importantes que han compartido a lo largo de sus carreras.

Yeison Jiménez murió en enero de 2026 tras un accidente aéreo.
Yeison Jiménez murió en enero de 2026 tras un accidente aéreo. Foto: IG yeison_jimenez
Yeison Jiménez había soñado que tendría un grave accidente aéreo: así lo contó

Pipe Bueno se mostró afectado por la muerte de Yeison Jiménez

En su última publicación, el intérprete de No voy a morir y Te parece poco, compartió el dolor que sintió al enterarse de la muerte de su amigo y compartió un video en que recordó una de las últimas veces que compartieron tarima.

“Todavía no logro procesar esta noticia… Pero decido quedarme con los recuerdos y la gratitud. Con todo lo que viví junto a un amigo, pero también junto al colega, al compañero de tarimas, de canciones y de sueños. Yeison dejó huella en mi vida y en la de muchos. No solo por su talento, sino por su forma de ser y habitar el mundo. La vida es frágil y finita. Por eso hay que vivirla intensamente, amar sin medida y hacer lo que amamos como si hoy fuera el último día. Porque así, en un instante, se nos va…“, escribió.

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

Jhonny Rivera publicó emotiva fotografía junto a Yeison Jiménez

El cantante de música popular, quien fue gran amigo de Yeison Jiménez y apoyó su carrera musical, se pronunció con una emotiva imagen con un mensaje de despedida.

“Hermanito, siento un vacío tan grande en mi pecho, hay cosas que uno no logra entender, pero lamentablemente debemos aceptar, siento una tristeza por tus hijitos, tu esposa, tu familia y por todo tu equipo, el vacío es enorme, no hay palabras“, escribió.

Esta fue la última entrevista de Yeison Jiménez con SEMANA; habló de importante logro

Jessi Uribe hizo oración tras enterarse de la muerte de Yeison Jiménez

Otro de los famosos que reaccionó fue su colega Jessi Uribe, quien publicó un video pidiendo por el descanso de Yeison y se mostró afectado por la noticia.

“Hoy canto y me pongo el sombrero por ti mi hermano, Yeison Jiménez. Te vas como Un gigante de la música. Nos vemos arriba y sé que me recibirás CON EL CORAZÓN. Viva tu música y junto a ella tus recuerdos”, escribió el artista.

