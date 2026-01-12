A dos días de la muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, miles de personas han expresado su dolor en redes sociales y, a través de diversas publicaciones, se han solidarizado con su familia y con los seres queridos de las otras cinco víctimas del siniestro aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá.

Sin embargo, personas inescrupulosas han difundido información falsa que se ha vuelto viral en internet, generando confusión entre los seguidores del cantante.

Yeison Jiménez falleció a sus 34 años el 10 de enero de 2026. Foto: Instagram @yeison_jimenez

Es por esto que Lina Jiménez, hermana del artista, se pronunció a través de sus redes sociales y, en medio del luto que atraviesa, se sinceró sobre la situación y solicitó prudencia a quienes comparten información no verificada.

“Quiero agradecerle a todos por sus mensajes, por sus llamadas. De verdad, es muy difícil contestar; en estos momentos estamos en familia. Saco las fuerzas para hacer este video y decirles que los cuerpos no los han entregado todavía y no tenemos fecha exacta de dónde va a ser la velación y las exequias; lo único que sabemos es que él va a estar aquí en Bogotá”, indicó.

Por otro lado, hizo referencia a las cuentas falsas que se han creado bajo el nombre de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, ya que son numerosos perfiles los que están publicando videos y fotografías en su nombre, los cuales no son reales y han afectado a sus familiares.

“Por favor, a mi cuñada le han creado muchas cuentas de Instagram, ella no ha publicado nada, no ha dicho nada, la cuenta de ella es privada, entonces, solamente por medio de mis redes y de las redes de mi hermano se va a estar publicando todo”, manifestó.

Finalmente, quiso agradecer a las personas que le han escrito y se han preocupado por la situación, y expresó el cariño que siente por cada uno de los seguidores de su hermano, quienes han hecho honor a su trabajo desde distintos territorios del país.

“Muchas gracias a las personas que se han reunido en diferentes pueblos, a los que se reunieron anoche en El Campín, muchas gracias. Yo les estaré diciendo dónde será para que nos acompañen”, mencionó.

En respuesta a su pronunciamiento, los internautas respondieron por medio de la sección de los comentarios y dejaron emotivos mensajes para cada uno de los miembros de su familia.

“Mis condolencias, apoyo total y mucha fortaleza. Yeison siempre estará en nuestros corazones, les deseo mucha sabiduría y amor”; “Qué dolor tan grande”; “Los acompañamos en este momento, un eterno descanso para Yeison” y “Yo todavía no lo puedo creer, les envío un abrazo”, son algunas de las palabras que se leen.