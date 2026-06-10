El mundo del fútbol está listo para vivir una nueva cita histórica. Este 11 de junio arranca oficialmente el Mundial 2026, un torneo que promete hacer historia por múltiples razones, entre ellas la participación de un número récord de selecciones y la organización compartida entre México, Estados Unidos y Canadá.

Como parte de esta apuesta, la Fifa anunció una novedad para la ceremonia de apertura, ya que por primera vez se realizarán tres espectáculos inaugurales, uno en cada país anfitrión, con el objetivo de resaltar la riqueza cultural, artística y musical de cada nación organizadora.

La primera de estas celebraciones tendrá lugar en México, país encargado de abrir oficialmente el torneo. Posteriormente, Estados Unidos y Canadá también realizarán sus propias ceremonias antes de los encuentros de debut que se disputarán en sus respectivos territorios.

El acto inaugural principal se desarrollará en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que se convertirá en uno de los símbolos de esta nueva edición de la Copa del Mundo.

Según información divulgada por la Fifa, el espectáculo está previsto para comenzar 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica; es decir, daría inicio a las 11:30 a. m., hora local de la Ciudad de México.

En Colombia, la transmisión del show comenzará a las 12:30 p. m., permitiendo seguir en vivo todos los detalles del evento antes del inicio del encuentro que dará el puntapié inicial al campeonato.

La presentación que todos están esperando

Durante el espectáculo se destacanrán reconocidas figuras de la escena latina e internacional, entre ellas la artista colombiana Shakira, quien estará compartiendo escenario con otros grandes talentos como el reguetonero J Balvin, la agrupación mexicana Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y la cantante sudafricana Tyla.

Uno de los momentos más esperados de la ceremonia será la interpretación de Dai Dai, el himno oficial del Mundial 2026, interpretado por Shakira en colaboración con Burna Boy, que ya superó los 100 millones de reproducciones en YouTube, consolidándose como el nuevo fenómeno global.

🔴 Shakira en la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO: siga en directo el show, últimas noticias y reacciones de la ceremonia

¿Cómo ver online el show de Shakira y los demás artistas invitados?

La inauguración del Mundial 2026 estará disponible para los espectadores colombianos a través de Dsports y la plataforma DGO. Además, Gol Caracol y Fútbol RCN transmitirán el evento tanto por televisión como en sus canales oficiales de YouTube.

La segunda ceremonia se realizará en Canadá, antes del partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina en el BMO Field de Toronto, y la encabezarán reconocidas estrellas nacionales como Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

Por su parte, Estados Unidos presentará un espectáculo que promete fusionar distintos géneros musicales, con la participación de artistas de la talla de Katy Perry, Future, Lisa (BLACKPINK), Anitta y Rema.