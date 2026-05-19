Shakira sorprendió con inesperada invitación a niños de Uganda para su show en la final del Mundial 2026: “Necesito bailarines”

Hace unos días, en entrevista con Caracol Televisión, Shakira reveló las ideas que tiene para su show en la final del Mundial 2026, donde compartirá escenario con la reina del pop, Madonna, y la famosa agrupación de K-Pop, BTS.

Durante la conversación, la barranquillera manifestó que le gustaría compartir escenario y bailar junto a niños o personas del común que mostraran su talento a través de videos en plataformas digitales, para así poder seleccionarlos personalmente.

“Hizo que me quitara un velo de la cara”: Maluma se sinceró sobre el cambio que tuvo su vida con la llegada de su hija París

Aunque la idea no pasó de una intención inicial, Shakira sorprendió al hacer una inesperada invitación a los niños de la Ghetto Kids Foundation de Uganda que se animaron a bailar ‘Dai Dai’, el nuevo himno del Mundial, y su publicación en pocos minutos se hizo viral.

De esta manera, rápidamente lograron captar la atención de la intérprete de Waka Waka, quien además de replicar el video en sus historias de Instagram emocionada, expresó su deseo para que la acompañen en la final del Mundial 2026.

“¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? ¡Necesito bailarines como ellos! Chicos, ¿quieren venir a bailar conmigo para la final?“, fue el mensaje con el que Shakira sorprendió no solo a los menores, sino a todos sus seguidores.

Como era de esperarse, la propuesta de la barranquillera despertó una enorme expectativa entre sus fans y, por supuesto, entre los niños de la Ghetto Kids Foundation, quienes no tardaron en reaccionar y compartieron su emoción al aparecer con la invitación de la artista colombiana impresa en gran tamaño.

En su respuesta, los menores también destacaron que la oportunidad representaría no solo un hecho histórico para ellos, sino para TODA Uganda y África.

“¡Hola, Shakira! ¡Sí, queremos actuar contigo. Sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y para África!“, escribieron los menores en la publicación, dejando en evidencia la felicidad que les produjo el gesto de la barranquillera.

Aunque por el momento Shakira no ha confirmado la participación de estos talentosos bailarines en su show de la final del Mundial 2026, sus fans están atentos a lo que pueda pasar con esta invitación en los próximos días.

Diego Trujillo se arrepintió y confesó por quién votará en elecciones 2026: “Ni de peligro”

De hecho, en redes sociales cientos de usuarios se han unido para pedirle a Shakira que convierta en realidad el sueño de estos niños y les permita viajar a Estados Unidos para acompañarla en el espectáculo que se llevará a cabo el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium.

“Me sacaron una lágrima, admiración total a este grupo y a Shakira”; “serían los bailarines perfectos para Shakira”; “se lo merecen tanto, son talento y alegría pura. Qué honor tiene Shakira de vivir ese día con ustedes. Bendiciones”, dicen algunos comentarios.