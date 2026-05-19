Falleció Totó la Momposina a los 85 años: así fue su histórico último concierto en el Festival Cordillera

La mánager de la artista, Carolina Gotok, confirmó el fallecimiento de Sonia Bazanta Vides, conocida internacionalmente como Totó la Momposina, a los 85 años.

La legendaria cantautora y bailarina colombiana, considerada la principal divulgadora de la música folclórica del Caribe, falleció en Celaya, México, acompañada por su hija Angélica y sus nietos. Su partida deja un vacío invaluable en la cultura del país, pero consolida un legado que transformó la percepción de los ritmos tradicionales en el ámbito internacional.

De acuerdo con las declaraciones de Gotok, el cuerpo de la artista será trasladado a Bogotá el próximo 27 de mayo. Sus honras fúnebres y homenajes principales se llevarán a cabo en el Capitolio Nacional, donde se espera la llegada de sus familiares procedentes del exterior para rendirle tributo junto a la agrupación musical Los Tambores de Totó.

El retiro definitivo de Totó la Momposina de los escenarios musicales se produjo tras su recordada participación en el Festival Cordillera, celebrado el sábado 24 de septiembre de 2022 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. Aquella presentación marcó el cierre de una carrera artística de más de seis décadas, motivado por el avance de condiciones neurocognitivas complejas, específicamente la afasia, que le impedían continuar con las exigencias de las giras internacionales.

Durante esa jornada en el escenario Cotopaxi, miles de asistentes presenciaron un concierto de alta carga emotiva. Ataviada con un traje amarillo florido, un chal y un turbante rojo, la maestra interpretó piezas fundamentales del cancionero nacional como La Piragua, El Pescador y Yo soy la cumbia.

En dicha presentación, la artista estuvo respaldada en el plano vocal por su nieta Talita Oyaga y contó con la participación especial de la cantante cordobesa Adriana Lucía. Según registraron crónicas de medios como el diario As, el espectáculo se convirtió en un acto de preservación cultural en el que el público y los músicos rindieron homenaje en vida a una de las figuras más determinantes del folclor nacional.

De la persecución política al reconocimiento en la Sorbona

Nacida el 15 de agosto de 1948 en Talaigua, Bolívar, la infancia de Sonia Bazanta Vides estuvo profundamente ligada a la historia social de Colombia. Debido a la filiación liberal de su familia, sufrieron persecución durante el periodo histórico conocido como La Violencia, lo que obligó a sus padres a desplazarse de manera sucesiva hacia Barrancabermeja, Villavicencio y, finalmente, Bogotá.

Establecidos en el barrio Restrepo de la capital colombiana, su madre, Livia Vides, se encargó de mantener vivo el vínculo con el territorio caribeño adquiriendo instrumentos tradicionales y enseñando a sus hijos las expresiones dancísticas y musicales de su lugar de origen. Con los años, el hogar familiar se transformó en un centro de difusión cultural visitado por intelectuales, estudiantes de la Costa Atlántica y figuras capitales de la música colombiana como Lucho Bermúdez, Pacho Galán, José Benito Barros, Leonor González Mina y Los Gaiteros de San Jacinto.

La formación de Totó la Momposina combinó la tradición oral con la academia. Heredera de una tradición musical que, según sus propios relatos, se extendía por cinco generaciones, la artista complementó sus conocimientos empíricos radicándose durante cinco años en París.

En la Universidad de la Sorbona adelantó estudios especializados en Historia de la música, Organización de espectáculos, Coreografía y Ritmo, herramientas que le permitieron profesionalizar y proyectar los ritmos del bullerengue, la cumbia, el mapalé y el porro en escenarios de Europa, América y Asia desde la década de 1970.