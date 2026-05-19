Gustavo Petro publicó mensaje por la muerte de Totó la Momposina: “Que vuele alto hasta las estrellas”

La música colombiana está de luto por la muerte que se registró de Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina. Varias voces han lamentado su partida.
Fue el caso del presidente de la República, Gustavo Petro, quien se pronunció en su cuenta de X, con un mensaje de condolencias a los familiares de la artista.
“Ha muerto Toto la Momposina, mi familiar y excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana. Que vuele alto hasta las estrellas. Ad Astram”, manifestó el mandatario.
Ha muerto Toto la momposina, mi familiar y excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana.— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 19, 2026
Que vuele alto hasta las estrellas. AD ASTRAM pic.twitter.com/BIq4yqKcv5
También hizo lo propio el jefe de Comunicaciones Estratégicas de la Casa de Nariño, Andrés Hernández: “Lamento profundamente la muerte de Totó La Momposina, una mujer valiosa para la cultura colombiana. En México tuve el gusto de compartir, dialogar y escucharla. A su familia, amigos y seguidores, mis condolencias y solidaridad. Q.E.P.D.”.
Lamento profundamente la muerte de Totó La Momposina, una mujer valiosa para la cultura colombiana.— Andrés Hernández Ramírez (@AndresCamiloHR) May 19, 2026
En México tuve el gusto de compartir, dialogar y escucharla.
A su familia, amigos y seguidores mis condolencias y solidaridad.
Q.E.P.D. pic.twitter.com/Kz1sTKAY2x
De acuerdo con las primeras versiones, la cantante, nacida en Talaigua, Bolívar, falleció en Celaya, México, acompañada por su hija Angélica y sus nietos, según dio a conocer su mánager y su equipo. La noticia generó tristeza entre seguidores y admiradores de la artista, reconocida por llevar la música y las tradiciones del Caribe colombiano a escenarios internacionales.
El Ministerio de Cultura también se pronunció: “Hoy despedimos a la eterna Totó (1940-2026). A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra. A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país.
Hoy despedimos a la eterna Totó. (1940-2026)— MinCultura Colombia (@mincultura) May 19, 2026
A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra.
A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la… pic.twitter.com/8YeYsAH0k2