Gustavo Petro publicó mensaje por la muerte de Totó la Momposina: “Que vuele alto hasta las estrellas”

La música colombiana está de luto por la muerte que se registró de Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina. Varias voces han lamentado su partida.

Fue el caso del presidente de la República, Gustavo Petro, quien se pronunció en su cuenta de X, con un mensaje de condolencias a los familiares de la artista.

Murió Totó la Momposina a los 85 años; una de las voces más grandes de Colombia

“Ha muerto Toto la Momposina, mi familiar y excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana. Que vuele alto hasta las estrellas. Ad Astram”, manifestó el mandatario.

También hizo lo propio el jefe de Comunicaciones Estratégicas de la Casa de Nariño, Andrés Hernández: “Lamento profundamente la muerte de Totó La Momposina, una mujer valiosa para la cultura colombiana. En México tuve el gusto de compartir, dialogar y escucharla. A su familia, amigos y seguidores, mis condolencias y solidaridad. Q.E.P.D.”.

De acuerdo con las primeras versiones, la cantante, nacida en Talaigua, Bolívar, falleció en Celaya, México, acompañada por su hija Angélica y sus nietos, según dio a conocer su mánager y su equipo. La noticia generó tristeza entre seguidores y admiradores de la artista, reconocida por llevar la música y las tradiciones del Caribe colombiano a escenarios internacionales.

¿De qué murió Totó La Momposina? Su familia confirmó detalles de su fallecimiento con conmovedor mensaje de despedida

El Ministerio de Cultura también se pronunció: “Hoy despedimos a la eterna Totó (1940-2026). A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra. A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país.