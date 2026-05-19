“Debe salir de inmediato”: Gustavo Petro dio una orden a la Fuerza Pública a pocos días de la primera vuelta presidencial

Avanza la cuenta regresiva en el país para que se registre la jornada electoral de la primera vuelta presidencial, la cual se realizará el 31 de mayo.

En esa fecha, los ciudadanos estarán habilitados para salir a las urnas y definir con su voto el nuevo rumbo político del país y el reemplazo de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, estadía que termina el 7 de agosto de 2026.

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En medio de una postura que ha radicalizado el mandatario colombiano, en el que ha protagonizado varios choques con candidatos presidenciales, el presidente Gustavo Petro dio una orden a la Fuerza Pública.

“Todo oficial de la Fuerza Pública que participe en política debe salir de inmediato de la fuerza”, advirtió.

No obstante, al presidente Petro desde varias orillas lo han señalado de estar —al parecer— participando en política por publicaciones que ha hecho en su cuenta personal de X y en declaraciones en eventos públicos.

“Pero no me voy a meter en ese tema porque ya yo voy terminando mi periodo y entonces lo que hemos hecho es… No, pero el programa se puede extender, puede continuar. Espero. Entonces, lo que hay que hacer de parte del Estado es que las universidades se expandan. La universidad pública, yo dije ya los números, pero lo que se ha hecho es importante, podría ser más, como siempre (sic)”, afirmó el mandatario colombiano el pasado 5 de mayo.

El presidente Gustavo Petro desde la Universidad Nacional afirmó que su programa de Gobierno “se puede extender”. El mandatario finaliza su gestión el 7 de agosto. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6GCPvocHCx — Revista Semana (@RevistaSemana) May 5, 2026

Además, recalcó: “Pero en la Universidad Nacional tengo ahí una discusión con las directivas: la voy a comentar un poco, pero es una discusión, obviamente, propiamente universitaria”.

En otra ocasión y luego de las elecciones del 8 de marzo, indicó: “Qué tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro”.

“Oigan, aquí vamos, es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá; aquí vamos porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece”, insistió Petro.

Concluyó: “Aquí estamos es para defender el salario vital a como dé lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”.

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Finalmente, y ante ese tipo de intervenciones del jefe de Estado, varios sectores han solicitado a la Procuraduría que revise si existe, o no, una participación en política por parte de Petro.