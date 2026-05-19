Protestas en inmediaciones de la finca de Álvaro Uribe: expresidente suspendió agenda y acusó a congresista del Pacto Histórico

El expresidente Álvaro Uribe confirmó en su cuenta de X que un grupo de ciudadanos ha llegado a las inmediaciones de su residencia, ubicada en la zona rural del municipio de Rionegro, Antioquia. En medio de la correría electoral, él tomó la decisión de suspender su agenda y retornar a su casa.

“Suspendí la agenda de Medellín y voy de regreso a la casa porque un grupo numeroso se ha agolpado cerca de la puerta. Están dirigidos por un parlamentario electo de apellido Muriel, elegido también por votos impuestos por el terrorismo”, manifestó el dirigente del Centro Democrático en la misma red social.

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Se trata de Hernán Muriel, congresista electo del Pacto Histórico, que aseguró en X que los manifestantes están ubicados a 300 metros de la vivienda del exmandatario, en el oriente del departamento, realizando una pedagogía sobre la memoria: “Estamos, desde la paz y el arte, haciendo pedagogía de la memoria”.

En la misma declaración, el parlamentario de izquierda le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro, dado que las autoridades locales ya arribaron al sector para contener una eventual alteración del orden público. En el sector hay presencia de unidades de la Policía Nacional y de la administración municipal.

“Por favor, Gustavo Petro. No permita que vengan a reprimir otro acto de pedagogía de la memoria. Le pido que dé la orden para que se respete este derecho. Ya la Alcaldía de Rionegro le dio la orden a la Policía de impedir este acto a como dé lugar”, comentó el congresista del Pacto Histórico este martes.

Frente a las manifestaciones en el sector de Llanogrande, el expresidente Álvaro Uribe sentó su posición: “Esta actitud hostil contra la residencia de mi familia es provocación de la violencia, muy propia de (Iván) Cepeda que es un apache solapado escondido en el eslogan de la paz”.

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El concejal de Medellín por el Centro Democrático, Andrés Rodríguez, afirmó que estos hechos tienen relación con un hostigamiento: “No lo podemos permitir. El representante electo del Pacto Histórico, el individuo Hernán Muriel, encabeza esta afrenta. Solicitamos detener esta afrenta”.